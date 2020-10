Gifhorner sammeln weiter Unterschriften für Volksbegehren

Weniger Insekten, mehr hungrige Igel und Vögel, mehr Arbeit im Nabu-Artschutzzentrum Leiferde. Bärbel Rogoschik, Leiterin des Artenschutzzentrums, weiß, wovon sie spricht. 233 Igel versorgte das Nabu-Team allein im vergangenen Jahr, 2020 werden es wohl noch mehr. „Wir bekommen Jahr für Jahr immer mehr Vögel und Igel, die von Nahrungsknappheit und insbesondere Insektenmangel betroffen sind“, berichtet Rogoschick. Aufmerksame Zuhörer sind die Mitglieder des regionalen Aktionsbündnisses zur Umsetzung des Volksbegehrens Artenvielfalt in Niedersachsen. Mit dabei ist die Landtagsabgeordneter Imke Byl (Bündnis 90/Die Grünen).

14 Initiativen im Landkreis Gifhorn engagieren sich seit Mitte Juni für das Volksbegehren Artenvielfalt. Tausende von Unterschriften haben sie bereits gesammelt. „Zunächst noch im kleinen Kreis, in der Nachbarschaft, bei Bekannten“, erzählt Nabu-Vorsitzender Florian Preuss. Bis 13. November müssen landesweit 25.000 Unterschriften gesammelt werden, dann wird das Volksbegehren zugelassen. Diese Zahl ist längst übertroffen, 75.000 Unterschriften waren es bereits Ende September. „Das ist schon krass, dass das so positiv gelaufen ist“, kommentierte Byl den bisherigen Erfolg. Nach der Zulassung werden dann 610.000 Unterschriften benötigt. Gelingt auch das, wird ein „Gesetz zur Sicherung der Arten- und Biotopvielfalt in Niedersachsen“ im Landtag eingebracht.

Dass das gelingt, daran zweifeln die Beteiligten nicht. „Es ist mächtig Druck auf dem Kessel“, sagt Preuss. Das Artensterben sei in der Mitte der Gesellschaft und auch in der Politik angekommen. Und die Politik könnte auch eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass die Forderungen des Volksbegehrens quasi erfüllt sind, bevor die 610.000 Unterschriften gesammelt werden. Das Stichwort lautet: der Niedersächsische Weg. Dahinter steckt eine Allianz zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik mit dem Ziel, den Natur- und Artenschutz sowie die Biodiversität zu verbessern, den Anteil des Ökolandbaus zu steigern und mit einem Aktionsprogramm die Insektenvielfalt zu fördern. Rund 120 Millionen Euro sind im Landeshaushalt für 2021 bereits vorgesehen. Endgültig beschlossen hat der Landtag die Gesetzesänderungen noch nicht. Auch der Nabu und der BUND sind am Niedersächsischen Weg beteiligt, ebenso das Landvolk und die Landwirtschaftskammer. Ende August haben sich die Beteiligten auf Formulierungen für Änderungen im Naturschutzgesetz, im Wasser- und im Waldgesetz abschließend geeinigt. Die Änderungen müssen nun dem Landtag vorgelegt werden. Bis zur Verabschiedung der Gesetze will der Nabu an dem Volksbegehren Artenschutz festhalten, hatte der Landesvorsitzender Holger Buschmann Ende August erklärt.

„Ich bin auch lieber auf dem Feld als auf der Straße Unterschriften zu sammeln“, erklärte Nabu-Kreisvorsitzender Preuss. Mit dem Niedersächsischen Weg ließe sich Zeit sparen. Allerdings müsse der Entwurf auch 1:1 beschlossen werden. Imke Byl äußerte sich zurückhaltend. Die Grünen waren als Oppositionspartei nicht an der Ausarbeitung des Niedersächsischen Wegs beteiligt.

Zunächst also werden weiter Unterschriften gesammelt, auch im Landkreis Gifhorn: Für mehr Artenvielfalt, für besseren Schutz von Tier- und Pflanzenarten sowie Biotopen und für mehr ökologischen Landbau. Einig waren sich alle Beteiligten: Es geht nicht gegen, sondern nur mit den Landwirten. Sie sind der Schlüssel, um diese Ziele zu erreichen.