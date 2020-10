Der erste Tag nach den Herbstferien stellt für alle Schulen vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen eine ganz besondere Herausforderung da. In vielen Bildungseinrichtungen jagen die Leiter von einer Besprechung zur nächsten, machen Rundgänge und haben jede Menge zu tun.

Der Leiter der Oberschule (OBS) Papenteich, Stephan Lindhorst, sowie die Leiterin des Sibylla-Merian-Gymnasiums (SMG), Katrin Kroczek, fanden dennoch die Zeit, einen Einblick in ihren Schulbetrieb zu geben. Beide versichern dabei, es geht weiter wie vor den Ferien. Corona-Infektionen haben sie weder im Kollegium noch in der Schülerschaft zu beklagen.

„Wir machen unseren Job und managen bestmöglich die Sachen, die wir zu verantworten haben“, erklärt Lindhorst. Mit einer Lautsprecherdurchsage wurde laut Kroczek nochmals informiert und hingewiesen, die Hygiene-Regeln einzuhalten. Und die beiden verantwortlichen Pädagogen versichern unisono, dass die Disziplin insbesondere beim Maskentragen auf den Fluren oder in Bereichen, in denen es eng werde, sehr hoch sei. „Es haben alle verstanden und die Corona-Regeln akzeptiert“, sagt Kroczek.

Für die einzige wirkliche Veränderung zur Zeit vor den Ferien seien laut Schulleiterin die sinkenden Temperaturen verantwortlich: „Wir können jetzt die Fenster nicht mehr ständig offen lassen. Aber ganz diszipliniert wird alle 20 Minuten für 5 Minuten richtig durchgelüftet. Wir bitten daher darum, dass die Kinder sich warm anziehen.“

„Wir haben in der Oberschule das Glück, über eine Lüftungsanlage zu verfügen und können alle Fenster aufmachen. Alle kommen mit Maske rein und ich muss wirklich sagen, Eltern und Schüler machen super mit. Ich bin ganz zufrieden und hoffe, so lange wie möglich in Szenario A bleiben zu können“, betont Lindhorst. Er ist im Vorstand des Schulleitungsverbands Niedersachsen und ruft dazu auf, die Situation nicht zu dramatisieren: „Gesunde Sachlichkeit und Gelassenheit sind gefragt.“

Aber natürlich auch eine gehörige Portion Durchhaltevermögen ist nicht nur in Meinersen angesagt. „Das muss man aushalten. Wir müssen die Situation mit Tapferkeit ertragen“, fordert Kroczek.

Befragt nach dem Bauchgefühl überwiegt die größer gewordene Unsicherheit. Man beobachte die Situation, die ernster geworden sei, als Momentaufnahme. Und im Moment ist auf jeden Fall in Groß Schwülper und Meinersen - vor allem aufgrund der hohen Disziplin aller Beteiligten - eine gewisse Zuversicht zu verspüren.