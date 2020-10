Landkreis Gifhorn steht kurz vor Einführung einer Sperrstunde

Der Landkreis Gifhorn steht kurz vor der Einführung einer Sperrstunde für Gaststätten, Restaurants, Kneipen, Bars und Cafés. Das geht es aus einer Pressemitteilung des Landkreises Gifhorn hervor. Liegt die 7-Tage-Inzidenz über 35 müssen die gastronomischen Betriebe von 23 bis 6 Uhr geschlossen bleiben. Am Montag lag der Inzidenzwert für den Landkreis Gifhorn bei 34,6, zumindest auf der Übersichtskarte auf dem Internetportal niedersachsen.de, dem Internetauftritt der Landesregierung.

Ausdrücklich wies der Landkreis darauf hin, dass dies die maßgebliche Quelle für die 7-Tage-Inzidenz-Werte ist. Der Landkreis Gifhorn werde in seinen täglichen Fallzahl-Meldungen bis auf Weiteres die tagesaktuelle Inzidenz veröffentlichen. Die Angaben könnte sich jedoch von der auf dem Internetportal des Landes unterschieden. So waren auf der Übersicht des Landes 385 Corona-Fälle (+3) gelistet, beim Landkreis waren es am Abend schon 392 (+10).

Anzahl der durchgeführten Tests: 4.240 (+ 132)

Anzahl der positiv getesteten Personen im Landkreis Gifhorn: 392 (+ 10)

Davon Genesene: 284 (Stand: 26.10.2020)

Davon Verstorbene: 6

Davon derzeit aktive Fälle: 102

Maßgebliche 7-Tage-Inzidenz (Nds. Gesundheitsministerium): 34,6

Die verschärften Maßnahmen gelten jeweils nur für die Zeiträume, in denen die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz den Grenzwert von 35 überschreitet. Dies bedeute, dass ein In- und Außerkrafttreten der verschärften Maßnahmen von Tag zu Tag möglich sei. Die Kreisverwaltung bittet die Bürger daher, sich täglich über die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz zu informieren.

Ab der Inzidenzmarke von 35 gelten auch strengere Vorgaben für die Mund-Nase-Bedeckung. Für den Bereich des Marktplatzes bis zur Allerbrücke (Steinweg 23) und auf Parkplätzen des Einzelhandels wird dann dringend empfohlen, eine Maske zu tragen. Beim Überschreiten der 50er-Grenze wird das Tragen zur Pflicht.

Der Landkreis Gifhorn hat am Montag eine neue Allgemeinverfügung erlassen, um die aktuellen Vorgaben des Landes im Zuge der Corona-Pandemie umzusetzen. Das Land hatte bereits am Freitag seine Corona-Maßnahmen verschärft und damit im Wesentlichen die Vorgaben aus dem Bund-Länder-Beschluss umgesetzt.

Die neuen Maßnahmen beschränken Feierlichkeiten im privaten Rahmen, Veranstaltungen, die Gastronomie und bedeuten eine strengere Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB).

Auslöser für die verschärften Maßnahmen ist dabei die Überschreitung der Grenze von 35 bzw. 50 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Kreisgebiet. Zunächst gilt die Corona-Verordnung bis zum 15. November.

Private Feierlichkeiten:

Für Feiern im privaten Rahmen gilt künftig – sowohl in den eigenen vier Wänden als auch im eigenen Garten – bei der Überschreitung der 35er-Grenze der 7-Tage-Inzidenz eine Begrenzung der Teilnehmer auf höchstens 15 Personen.

Beim Überschreiten der 50er-Grenze wird die maximale Teilnehmerzahl noch einmal auf zehn Personen reduziert. Gleichzeitig dürfen diese zehn Personen nur aus zwei Haushalten stammen oder zu den engsten Angehörigen zählen.

Wird für Feierlichkeiten eine Räumlichkeit angemietet oder finden diese in gastronomischen Betrieben statt, sind ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 nur noch höchstens 25 Personen erlaubt.

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 ist das Feiern nur noch mit maximal zehn Personen möglich. Ebenfalls dürfen diese zehn Personen nur aus zwei Haushalten stammen oder zu den engsten Angehörigen zählen.

Strenge Mund-Nase-Bedeckung:

Ausgeweitet wurde auch die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) unter freiem Himmel zu tragen. Gemeint sind hiermit vor allem die öffentlich zugänglichen Bereiche, wo viele Menschen zusammentreffen oder nicht nur vorübergehend verweilen.

Künftig wird hier ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 die dringende Empfehlung ausgesprochen, eine MNB zu tragen.

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 gilt in diesen Bereichen die Pflicht, eine MNB zu tragen.

Zu definieren sind diese Bereiche vom jeweils zuständigen Landkreis oder der kreisfreien Stadt. Im Landkreis Gifhorn gilt diese Regelung laut erlassener Allgemeinverfügung vom 26. Oktober für die Fußgängerzone der Stadt Gifhorn (Marktplatz bis Steinweg 23) und auf Parkplätzen des Einzelhandels.

Außerdem gilt die dringende Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch bei Messen, Kongressen, gewerblichen Ausstellungen, Spezialmärkten, Jahrmärkten, Wochenmärkten und ähnlichen Veranstaltungen.

Gastronomie

Für gastronomische Betriebe wird beim Überschreiten der 35er-Grenze eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr eingeführt. In dieser Zeit dürfen Gaststätten, Restaurants, Kneipen, Bars, Cafés und ähnliche Einrichtungen nicht öffnen.

Beim Überschreiten der 50er-Grenze wird die Sperrstunde um das ganztägige Verbot eines Außer-Haus-Verkaufs von Alkohol ergänzt.

Veranstaltungen

Sowohl für die sogenannten „Veranstaltungen mit sitzendem Publikum“ (bspw. im Kino, Theater oder in der Oper) als auch für die sogenannten „Veranstaltungen mit mindestens zeitweise stehendem Publikum“ (bspw. Messen oder Spezialmärkte) gelten künftig einschränkende Maßnahmen. Wird die 35er-Grenze überschritten hat die zuständige Behörde beschränkende Maßnahmen zu treffen. Der Landkreis Gifhorn beschränkt hierfür per Allgemeinverfügung die maximale Teilnehmerzahl auf 200 Personen.

Wird die 50er-Grenze überschritten, sind höchstens 100 Zuschauer oder Gäste erlaubt. In beiden Fällen sind Ausnahmen auf Basis von vorher geprüften und abgenommenen Hygienekonzepten möglich.