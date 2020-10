Wieland Bartels will Bürgermeister der Samtgemeinde Brome werden

Er ist einer der jüngsten Gemeindebürgermeister im Landkreis. 2021 möchte er Samtgemeindebürgermeister in Brome werden: Einstimmig nominierte der SPD-Gemeindeverband am Montagabend den 28 Jahre alten Tiddischer Wieland Bartels zum Kandidaten für die Samtgemeindebürgermeisterwahl im Bromer Land. Neu formiert hat sich auch der Vorstand des Gemeindeverbands, Peter Albrecht übernimmt den Vorsitz von Jens Winter, der sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat.

Sein Ziel: Bürgernahe Verwaltung und zukunftsorientierte Politik

Mit spürbarer Freude über die Nominierung, auf den bevorstehenden Wahlkampf – und ganz selbstbewusst auf das Amt des Samtgemeindebürgermeisters – umriss Bartels im Dorfgemeinschaftshaus Hoitlingen die Eckpfeiler seiner Politik. Eine bürgernahe Verwaltung, eine moderne Infrastruktur, eine zukunftsorientierte Politik: „Dafür stehe ich!“ Im Zusammenspiel zwischen Samtgemeinde und Gemeinden sei ihm ein transparenter Informationsfluss wichtig. „Wir sind eine große kommunalpolitische Familie“, sagte der Bartels, der als Controller bei Westermann arbeitet, eines der größten Verlagshäuser in Deutschland. Studiert hat der Tiddischer Internationale Betriebswirtschaftslehre. Nach seinem Studium war er zunächst als Integrationshelfer in der Flüchtlingsarbeit tätig, leitete unter anderem die Flüchtlingsunterkunft in Brome.

Ein Bürgermeister zum Anfassen und Reingrätschen

Apropos kommunalpolitische Familie: Nach der Kommunalwahl 2016 übernahm Bartels das Bürgermeisteramt von seinem Vater Otmar. Seitdem lenkt er die Geschicke der Gemeinde, zu der neben Tiddische auch Hoitlingen gehört. Rund 1300 Menschen leben dort. Bartels versteht sich als Bürgermeister zum Anfassen, charakterisiert sich als wissensdurstig, zielstrebig und immer gut gelaunt. Und er hat Humor, sagt mit einem Schmunzeln, er sei auch ein Bürgermeister zum Reingrätschen, spielt er doch mit Teutonia Tiddische in der zweiten Kreisklasse. „Wir sind zur Zeit auf Platz 1“, freut er sich und ist überzeugt: „Wir steigen auf!“ Na, wenn das kein gutes Omen für die Kommunalwahl ist...

