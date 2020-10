Angeklagter: „Feuer war außer Kontrolle geraten“

Gamsen. Ein 37-Jähriger gibt die Brandstiftung in einem Wohnhaus in Gamsen zu. Sein Motiv wirft Fragen vor dem Landgericht auf.

Sind die sexuellen Übergriffe in seinem Zimmer wirklich passiert? Oder leidet der 37-Jährige an Verfolgungsängsten, – bedingt durch eine Psychose, die aus sexuellem Missbrauch in seiner Kindheit her rührt? Ausschließen konnte der Angeklagte das am Mittwoch zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Hildesheim jedenfalls nicht.

Doch ob sie real waren oder nur so wirkten – sie machten den 37-Jährigen so hilflos und wahnsinnig, dass er kurzerhand ein Buch angezündet und einen folgenschweren Brand verursacht haben soll. Am 13. Januar wurden drei Menschen – einschließlich ihm selbst – durch eine Rauchgasvergiftung verletzt, neun Wohnungen an der Hamburger Straße in Gamsen sind unbewohnbar, elf Bewohner verloren ihr Zuhause. Schaden: 100.000 Euro.

Angeklagter: „Wenn ich das Licht angemacht habe, war keiner mehr da“

Die schwere Brandstiftung, wegen der er sich Gericht verantworten muss, gab der 37-Jährige gleich zu. „Ich habe wohl Scheiße gebaut! Das Feuer ist völlig außer Kontrolle geraten, zwei Personen hatten eine Rauchvergiftung. Ich war so geschockt darüber“, erklärte der Mann. Als Grund dafür, dass er das Feuer gelegt haben soll, gab er die ständigen sexuellen Übergriffe an, die er nachts erlebt haben will. „Sie haben mich terrorisiert, haben mit ihren Spielchen übertrieben. Da bin ich ausgeflippt, das war ein Fehler.“

Tags zuvor noch sei er zur Polizei gegangen, um die Attacken zu melden, doch von der Polizei sei keine Hilfe gekommen. „Ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt.“ Als er am Folgetag wieder das Gefühl hatte, angefasst zu werden, habe er ein Buch angezündet. Als er merkte, dass sich das Feuer in Windeseile ausbreitete und auf andere Wohneinheiten übergriff, habe er bei den anderen Bewohnern geklopft und sieben Personen ins Freie gebracht. Auch die Feuerwehr informierte er, wie er schilderte. Laut einer Polizistin habe er der Polizei vor Ort gesagt, dass Funken aus einer Steckdose für den Brand verantwortlich seien. Später bezichtigte er sich dann aber selbst.

Auf die Frage der Richterin, wer diese Personen, die ihn belästigen würden, waren, sagte er: „Ich konnte keine Gesichter sehen. Wenn ich das Licht angemacht habe, war keiner mehr da – komischerweise.“ Bei der weiteren Befragung stellte sich heraus, dass der Angeklagte im Kinderheim bereits sexuelle Übergriffe erfahren hatte. Darüber zu sprechen, fiel ihm sichtlich schwer.

Könnte es also sein, dass der Angeklagte durch sein vor Jahren erlebtes Trauma ein Déjà-Vue hatte und die Angriffe von damals auf heute projizierte? Schon möglich, räumte der Angeklagte ein. In dem Moment habe es sich für ihn absolut real angefühlt, „im Nachhinein habe ich es aber auch in Betracht gezogen, dass ich es mir eingebildet habe. Es kommt vielleicht von der Psychose.“ Zudem habe er noch stark unter der Trennung seiner damaligen Freunden gelitten und 2019 wieder regelmäßig Cannabis geraucht. Inzwischen gehe es ihm besser, er nehme in der psychiatrischen Klinik, in der er untergebracht ist, regelmäßig Medikamente.

Angeklagter meldet sexuelle Übergriffe bei Polizei. Polizei: Aussagen klangen nicht plausibel

Die Polizistin, bei der der Angeklagte tags zuvor wegen der angeblichen Attacken auf der Wache war und bei der er sich auch beschwerte, „wann die Polizei endlich mal was macht“, schilderte: „Uns hat es an der Ernsthaftigkeit der Aussagen gefehlt, sie waren nicht plausibel.“ Als er der Dienststelle verwiesen wurde, soll er gerufen haben: „Dann nehme ich es selbst in die Hand und fackele die Bude ab!“ Vor diesem Hintergrund hinterfragte der forensische Gutachter, warum die Polizei ihn nach so einer Aussage einfach hat gehen lassen. Ein weiterer Polizist schilderte, dass der Angeklagte über die sexuellen Übergriffe gesagt habe, er müsse etwas tun, um die „Geister endlich loszuwerden.“

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte wegen seiner psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war und beantragt eine dauerhafte Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus.

