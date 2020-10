Herzwochen: Wegen Corona fallen die Vorträge in Gifhorn aus

Am 1. November beginnen die bundesweiten Herzwochen. Wegen der Coroma-Pandemie wurden in diesem Jahr in Gifhorn die Vorträge im DRK-Haus und im Helios-Klinikum zum Thema „Das schwache Herz – Erkennung und Behandlung der Herzinsuffizienz“ als Präsenz-Veranstaltungen abgesagt. Dafür stand der Regionalvorsitzende Dietmar Wagner für ein Interview zur Verfügung. Die Fragen stellte Redakteur Dirk Kühn.

Herr Wagner, Sie sind ehrenamtlich Beauftragter der Deutschen Herzstiftung für die Region Gifhorn. Wo liegt der Schwerpunkt Ihrer Arbeit im Kreis Gifhorn?

Die Aufklärung der Herzpatienten steht im Mittelpunkt der Deutschen Herzstiftung. Sie wurde 1979 gegründet, als die Herz-Erkrankungen in Deutschland bedrohlich hoch waren. Als betroffener Herzpatient bin ich seit 2010 Verbindungsmann zu den Patienten in der Region. Hier in Gifhorn die niedergelassenen Kardiologen sowie das Helios-Klinikum in Gifhorn und seit 2018 auch das Helios-Klinikum in Wittingen. Im November eines jeden Jahres organisiere ich zusammen mit vielen Partnern die Herzwochen.

Wieviel Mitglieder und Unterstützer haben Sie rund um Gifhorn?

Mehr als 109.000 Patienten in Deutschland sind Mitglied in der Deutschen Herzstiftung – davon mehr als 120 aus dem Landkreis Gifhorn. Durch Begegnungen bei unseren jährlichen Veranstaltungen kenne ich mittlerweile einige persönlich und treffe mich regelmäßig in der Herz-Selbsthilfegruppe.

Wie sehr beeinflusst Corona die Arbeit an der Basis?

Sehr! Corona hat im März 2020 alle Aktivitäten abrupt beendet! Unsere regelmäßigen Treffen in der Herz-Selbsthilfegruppe Gifhorn haben wir sofort abgesagt. Dazu gehörten auch Absagen an Referenten, die wir zu Vorträgen eingeladen hatten. Auch der Tag der Senioren in der Fußgängerzone wurde vom Seniorenbeirat der Stadt Gifhorn abgesagt. Erst im Juli haben wir nach Rücksprache mit unseren Partnerorganisationen der AWO-Selbsthilfekontaktstelle Gifhorn unsere Treffen fortgesetzt. Da die mehr als 30 Mitglieder der Herz-Selbsthilfegruppe zu den Risikogruppen gehören, achten wir sehr genau darauf, dass die Abstands und Hygiene-Bedingungen eingehalten werden.

Am 1. November beginnen also die Herzwochen in deren Mittelpunkt die Volkskrankheit Herzschwäche steht. Was genau verbirgt sich hinter Herzschwäche?

Da zitiere ich am besten aus der neuen Broschüre der Deutschen Herzstiftung. Bei der chronischen Herzschwäche hat die Pumpkraft des Herzens so weit abgenommen, dass nicht mehr genügend Blut und damit Sauerstoff und Nährstoffe zu den Organen gepumpt werden. Die chronische Herzschwäche beginnt schleichend mit Atemnot und einer Abnahme der Leistungsfähigkeit. Die Zahl der Patienten in Deutschland wird auf drei bis vier Millionen geschätzt. Noch immer sterben in Deutschland mehr als 40.000 Menschen daran. Was wir dagegen tun können, sollte in den Vorträgen von Professor Michael Niehaus im Helios-Klinikum Gifhorn, Dr. Michael Liebetrau im Helios-Klinikum Wittingen und Dr. Thomas Eisen im DRK-Haus in Gifhorn erklärt werden. Da alle Präsenz-Vorträge in diesem Jahr ausfallen müssen, bieten wir einen online-Vortrag am 3. November an.

Worauf sollten die Menschen achten und was können Sie zur Vorbeugung tun?

Wir empfehlen regelmäßig Bewegung und Sport, allein oder in der Gruppe. Wichtig ist eine ausgewogene Ernährung, mehr Gemüse, weniger Kohlehydrate. Blutdruck, Puls und Gewicht sollten regelmäßig kontrolliert werden. Wir haben im März 2020 damit begonnen, uns jeden Montag zum Nordic Walking zu treffen: 4000 Schritte an der frischen Luft und mit Abstand! Für die Risikogruppe Herzpatienten empfehlen wir auch die rechtzeitige Grippeschutzimpfung beim Hausarzt.

Die Herz-Selbsthilfegruppe Gifhorn wurde 2012 gegründet und hat derzeit 30 Mitglieder. Ansprechpartner: Dietmar Wagner, Telefon (0 53 73) 63 45

Die Monatstreffen finden Jeden ersten Montag im Monat von 9 bis 11 Uhr in der St. Altfrid-Gemeinde im Pommernring 2 statt.

Weitere Informationen unter: www.herzgruppen-gifhorn.de

Online Vortrag zum Thema Das schwache Herz – Erkennung und Behandlung der Herzinsuffizienz: Dienstag 3. November, 18 Uhr.

Referenten: Professor Johann Bauersachs, Professor Udo Bavendiek, Professor Tibor Kempf, Professor Christian Veltmann, Professor Tobias König, Klinik für Kardiologie und Angiologie,

Expertengespräch: Donnerstag, 26. November, 18:00 Uhr

Link: https://www.hannover.de/Veranstaltungskalender/Wissenschaft-Wirtschaft/MHH-Patienten-Universit%C3%A4t-online

Weitere Infos bei AWO-Selbsthilfekontaktstelle Telefon (05371) 59 47 825.