Gifhorns Kreis-Koalition uneins in Personalstrategie

Der Gifhorner Kreistag tagte am Mittwoch unter Corona-Bedingungen in der Schwülperaner Okerhalle.

Zwischen Kreistags-SPD und Landrat Andreas Ebel wogt ein Streit um die unfreiwillige Versetzung der Abteilungsleiterin Bauordnung ins Gesundheitsamt. Vor diesem Hintergrund ist ein abgesetzter Tagesordnungspunkt zu verstehen, der unter anderen Umständen kommentarlos durchgewunken worden wäre: „Delegation von Organzuständigkeiten in Personalangelegenheiten“. Der Landrat soll also direktere Durchgriffsrechte bekommen, wo bislang Kreistag oder Kreisausschuss zuständig sind oder zumindest ein Wörtchen mitzureden haben. Aus Sicht der Sozialdemokraten – eigentlich in die Koalitionsdisziplin eingebunden – ein weiteres Juwel in der Krone des zunehmend so empfundenen „Sonnengottes“ Ebel, zugleich eine Selbstentmachtung der Bürgervertretung.

Die Personalie Bauordnung nimmt die SPD inzwischen beinahe als Rufschädigung der betroffenen Mitarbeiterin wahr, die doch verwaltungsintern einen untadeligen Ruf genieße, wie Fraktionschef Rolf Schliephacke betonte. Die Nachfrage des SPD-Kreistagsabgeordneten Jannis Gaus, ob die Mitarbeiterin mit der Versetzung einverstanden gewesen sei, beantwortete der Landrat nach einigem Nachdenken eindeutig: „Ich habe sie versetzt.“ Dass die danach neu ausgeschriebene Stelle um zwei Besoldungsstufen auf A 14 hochgestuft wurde, begründet die Verwaltung mit der nunmehr geforderten Doppelqualifikation als Bauingenieur und Verwaltungsfachkraft. Die SPD wundert sich über die Besoldung im Bau-Fachbereich Ganz überzeugt ist die SPD davon nicht, denn: In der behördeninternen Hierarchie erhält der Bau-Fachbereichsleiter A 16, die Vertreterin A 13 – künftig stünde ein Abteilungsleiter mit A 14 dazwischen. Zudem fallen solch hoch dotierte Stellen nicht vom Himmel. Sie müssen in einem Stellenplan definiert sein, den der Kreistag beschließt. Doch der A-14-Post war noch verfügbar: Er stammt aus der Gründungsphase der Job-Center nach Einführung von Hartz IV. Es wäre die Leitungsstelle eines nie geschaffenen kommunalen Job-Centers gewesen. Der abgesetzte Tagesordnungspunkt betrifft Personalien in den niedrigeren Besoldungsstufen. SPD-Fraktionschef Schliephacke zeigte sich „grundsätzlich skeptisch bei dieser nicht notwendigen Erweiterung der Personalzuständigkeiten des Landrates“. Über Einzelfragen wie Arbeitszeitregelungen und Urlaubsanträge könne man reden, über Einstellungen und Versetzungen nicht. Da gebe es mit den Koalitionspartnern noch keinen Konsens. Die CDU sucht eine Einigung. Die Kreisverwaltung soll schneller werden „Beratungsbedarf“ nannte das CDU-Fraktionschefin Telse Dirksmeyer-Vielhauer, als sie im Kreistag die Absetzung des Tagesordnungspunktes beantragte. Es fehlten wohl auch zu viele Abgeordnete von CDU, ULG und FDP, um den Antrag ohne den sperrigen Partner durchzubringen. „Die SPD ist im Wahlkampf, das merken wir schon intensiv. Da wird gern mal gegen den Landrat geschossen“, erklärt sie sich die Vorbehalte des Koalitionärs. Dirksmeyer-Vielhauer setzt weiter auf eine inhaltliche Einigung: „Die Verwaltung ist in Personalfragen zu unflexibel.“ Es gebe immer weniger Bewerbungen auf offene Stellen. Lasse man qualifizierte Kandidaten wegen interner Abläufe zu lange warten, sagten sie ab. „Die haben oft drei, vier Bewerbungen parallel laufen.“ Furcht, Entscheidungen liefen an der Politik vorbei, sei unbegründet.