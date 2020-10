Tülau will beim Biosphärenreservat Drömling mitmachen

Einmütig beschloss der Gemeinderat Tülau, der Entwicklungszone des länderübergreifenden Biosphärenreservats Drömling beizutreten. In der Sitzung des Gremiums hatte Bürgermeister Martin Zenk nachdrücklich betont, dass mit diesem Schritt keine Einschränkung der kommunalen Möglichkeiten verbunden sei, weder in der Siedlungspolitik noch in der Landwirtschaft. Das sei von einigen Gemeinden falsch verstanden worden.

Tülau will endlich ins Förderprogramm Dorfregion

Für Tülau ergebe sich die große Chance für ein reales Wachstum, wirtschaftlich und entwicklungspolitisch. Es war die erste Gemeinderatssitzung seit Anfang Mai und dementsprechend umfangreich war die Liste für den Bericht des Bürgermeisters. Martin Zenk trug vor, dass sich Tülau erneut an der Ausschreibung für das Förderprogramm Dorfregion beworben habe, gemeinsam mit Brome, Parsau, Ehra-Lessien und Boitzenhagen. Zenk sieht gute Chancen, endlich in das Programm aufgenommen zu werden.

Im Baugebiet „Schwerinsfeld III“ sind die Erschließungsarbeiten in vollem Gang. Für das neue Baugebiet solle ein Name für die Haupterschließungsstraße und somit für das gesamte Feld gefunden werden. Angenommen wurde „Lübkesfeld“, eine Bezeichnung, die am Ort seit üblich sei, wie der Rat befand.

Rund ums Dorf stehen 16 neue Bänke für Ausflügler

Zenk berichtete, dass in der Ortsumgebung 16 neue Bänke aufgestellten wurden, beispielsweise am Kalthaus in Voitze und an der Ausfallstraße nach Wiswedel. Dort sei die neue Möglichkeit für Radler entstanden, eine kurze Rast einzulegen. Das entspreche einer Bitte aus dem Gremium Ortsentwicklung.

Der Auftrag für die Erneuerung der Bushaltestellen in Tülau sei vergeben, die Arbeiten sollen Ende November beginnen. Die Jägerschaft habe sich an der Aktion „Natürlich Wild“ beteiligt und eine ansehnliche Baumspende von den Landfrauen und einem Geldinstitut zur Unterstützung erhalten.