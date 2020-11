Gifhorns Musikzüge blasen Trübsal

Mit Musik geht alles besser, weiß der Volksmund. Nur gibt es seit Corona-Ausbruch kaum noch Live-Musik mehr, jedenfalls keine selbst gemachte im Musikzug oder Spielmannszug. Bernd Wilmer, als Kreisstabführer Feuerwehrmusik Gifhorn verantwortlich für die 17 Musikzüge im Landkreis, macht sich am Beginn der zweiten bundesweiten Stille im Stillstand große Sorgen über die Zukunft der ehrenamtlichen Hobbymusiker.

Bereits den für den für 31. Oktober geplanten großen Kreisprobentag mit 60 Musikern, die voller Vorfreude zugesagt hatten, musste Wilmer absagen. Der Termin stand bereits ein Jahr im Vorfeld fest. Er wäre die Generalprobe eines Benefizkonzertes gewesen, hätte aber auch mit besonderen Referenten inspirieren sollen, sich musikalisch etwas Neues zu trauen. „Die Corona-Zahlen hätten das Treffen noch zugelassen, aber wir wollten es so kurz vor dem Lockdown-Stichtag 2. November nicht drauf ankommen lassen“, setzt Wilmer auf Vernunft.

Auf Unterstützung der Kommunen hoffte die Musikzüge vergeblich

Zugleich vermisst er eine entschlossene Unterstützung der Kommunen für die heimischen Musikzüge, die normalerweise viele örtliche Anlässe gestalten. Der Musiker ist ernüchtert: „In den letzten Monaten gab es keine übergeordnete Kommune, die sich für die Orchester eingesetzt hätte. Alle Entscheidungen lagen bei den Gemeinden, die unterschiedliche Vorstellungen hatten.“

Jetzt also erneut vier Wochen Zwangspause, nachdem schon der Wiedereinstieg nach der Frühjahrsunterbrechung schwierig war, wie Wilmer schildert. Das Innenministerium habe sich mit Vorgaben schwergetan. „Es gab auch keine klare Aussage vom Landesfeuerwehrverband“, fühlte sich Wilmer allein gelassen.

Freiluftproben liefen so gut, dass sie bleiben sollen

In der Samtgemeinde Papenteich habe man der Feuerwehrmusikzug Meine schließlich im Freien geprobt. Ein Versuch in einer Feuerwehr-Fahrzeughalle sei zuvor am Klang gescheitert. Teils trafen sich die Musiker auch in privaten Scheunen, immer auf Abstand bedacht. In Kneipensälen versuchte man es mit Lüften und CO 2 -Messgerät. Freiluftproben bewährten sich, zumal die Musikzüge ihre Auftritte oft draußen absolvieren. Die offenen Proben seien so gut gelaufen, „dass wir das nach Corona weiter machen“, sieht Wilmer einen positiven Aspekt. „Das ist sehr gut angekommen. Wir hatten Gäste, die haben sich auf mitgebrachten Gartenstühlen zum Zuhören hingesetzt.“

Doch jetzt wird es früh dunkel und kalt, vorerst hat sich diese Lösung erübrigt. „Das Weihnachtsblasen steht in den Sternen. Der Volkstrauertag als Auftrittsgelegenheit fällt aus“, bläst Wilmer zurzeit vor allem Trübsal. Dabei bräuchten die Musiker für ihre Probenarbeit solche Konzerte als Ziele zur Motivation, selbst wenn die Lust aufs Musizieren ungebrochen sei. Gerade bei Bläsern müssten Atemtechnik und Lippenspannung regelmäßig trainiert werden, was zu Hause kaum möglich sei. „Das hat man beim Neustart prompt gehört“, berichtet Wilmer.

Für Nachwuchsarbeit fehlen Geld und Interessenten

Kann er die bewährten Musiker mit einer Mischung aus Gassenhauern und anspruchsvollen Stücken zur Herausforderung noch bei der Stange halten, bereitet Wilmer die Nachwuchsarbeit die größten Sorgen. „Werbung für uns zu machen, ist wirklich schwer.“ Interessenten blieben aus Furcht vor Infektionen weg. Durch den eingeschränkten Spielbetrieb hätten die Musikzüge auch keinerlei Einnahmen für die Jugendförderung erzielen können. Die Ensembles hielten sich ehrenamtlich über Wasser: „Musik ist eben Herzenssache.“ Doch Geld für die Unterstützung von Jugendlichen fehle.

Mit diesen Erfahrungen aus dem Corona-Jahr 2020 bekommt der Kreisstabführer mittlerweile „Angst um den Stellenwert der Kultur“. Seine Hoffnungen: „Dass es jetzt bei vier Wochen Herunterfahren bleibt.“ Und eine Rückkehr zur Normalität 2021. „Wir arbeiten ab jetzt auf das Benefizkonzert 2021 hin“, gibt Wilmer als Devise aus. Der Termin steht schon: Am 21. November 2021.