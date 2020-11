Der Armbrust-Fall: Fünf Tote, zwei Orte und ein bizarres Ziel

„Denn es geschehen Dinge, die wir nicht begreifen können, wir stehen machtlos und stumm daneben.“ Dieses Zitat wählen die Eltern von Carina U. für die Traueranzeige zum Tod ihrer 19 Jahre alten Tochter. Der Satz passt wie kaum ein anderer zu einem der spektakulärsten Kriminalfälle 2019. Fünf tote Menschen: ein Mann und zwei Frauen sterben in Passau in einem Gasthof durch Pfeile aus einer Armbrust, zwei Frauen liegen tot in einer Wohnung in Wittingen im Landkreis Gifhorn. Eine von ihnen ist Carina U. Sie alle haben auf eigenen Wunsch den Tod gesucht.

Medien spekulieren von Sado-Maso-Szene bis Sex-Zirkel

Tagelang beherrscht der mysteriöse Armbrust-Fall die Schlagzeilen. Die New York Times, USA Today, das Britische Boulevardblatt Daily Mirror und der Guardian berichten über die Ereignisse in Wittingen und Passau. Zwei Tatorte, die im strengen kriminalistischen Sinne gar keine sind, und fünf tote Menschen, die eine bizarre Gemeinsamkeit verband. Relativ schnell schließen die Ermittler Fremdeinwirkung und Beteiligung von noch unbekannten Tätern aus. Medien spekulieren in Richtung Sado-Maso-Szene, von mittelalterlichen Spielen, von einer Sekte, einem Sex-Zirkel, einer toten Armbrust-Sippe ist teilweise die Rede.

Was genau war geschehen? Stück für Stück setzen die Ermittler in Passau und Gifhorn ein auf die Öffentlichkeit verstörend und bizarr wirkendes Puzzlebild zusammen. Der 53 Jahre alte Torsten W. ist Anfang Mai mit zwei 30 und 33 Jahre alten Frauen in Süddeutschland und Österreich unterwegs. Die drei stammen aus der Umgebung von Hachenburg, ein beschauliches 6000-Einwohner-Städtchen im Westerwald-Kreis. Das ist auch die Heimat der beiden in Wittingen tot aufgefundenen Frauen.

In der Flachau in der Nähe von Wagrain in Österreich mieten sie für 2000 Euro für eine Woche ein Chalet – übernachtet haben sie dort nie. „Vielleicht hat die Aura des Ortes nicht gestimmt“, sagt Oberstaatsanwalt Walter Feiler, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Passau. Über ein Onlineportal hätten sie dann den Gasthof bei Passau gebucht. Er liegt an einer alten Triftsperre, einer Barriere, die einst dazu diente, die auf der Ilz ankommenden Baumstämme zu stoppen und durch den Trifttunnel weiterzuleiten. Das verkürzte den Flößern den Weg und brachte das Holz schneller ans Ziel. Die Triftsperre gehört zur Liste der verlassenen Orte, sogenannte Lost Places. Bei Youtube gibt es dazu ein Video. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Wahl zufällig auf diesen Ort gefallen ist.

Am Freitag, 10. Mai, checken die drei Reisenden gegen 22 Uhr ein. Sie haben für drei Tage ein Dreibett-Zimmer gebucht – am nächsten Morgen sind sie tot. Ein Zimmermädchen entdeckt die Leichen und holt den Juniorchef. Er verständigt die Polizei. Der 53 Jahre alte Torsten W. liegt Hand in Hand mit der 33-Jährigen auf dem Bett. In beiden Körpern stecken Pfeile einer Armbrust. Die 30-jährige Farina C. hat sie auf eigenes Verlangen erschossen und die Waffe dann gegen sich selbst gerichtet. Sie stirbt durch einen Schuss in den Hals. Das Szenario erinnert an einen Horrorfilm. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellt, hatte sich das Paar zuvor K.o.-Tropfen eingeflößt.

Armbrust-Fall führt Ermittler nach Wittingen

Oberstaatsanwalt Feiler spricht von einem „sehr bizarren Fall“ wie er ihn in seiner 35-jährigen Arbeit für die Justiz noch nicht erlebt habe. Anzeichen von Fremdeinwirkung gibt es nicht, eher Hinweise auf eine Inszenierung. Zudem wurden zwei Testamente in dem Zimmer gefunden. Die Adresse von Farina C. führt die Polizei nach Wittingen. Die 30-Jährige lebte in einer eingetragenen Partnerschaft mit einer 35 Jahre alten Lehrerin in Wittingen. Am Sonntag suchen Polizeibeamte erstmals die Eineinhalb-Zimmer-Wohnung in der Junkerstraße auf, ein schmuckloses Fachwerkhaus. Im Erdgeschoss zeugen leere Geschäftsräume hinter Schaufenstern von besseren Zeiten. Gegenüber liegt die AOK-Geschäftsstelle in schlichter 70er-Jahre-Architektur, vis-a-vis das Spittahaus, Sitz der evangelischen Pfarrgemeinde.

Die Beamten stehen vor verschlossenen Türen. Als auch am Montagvormittag niemand auf das Klingeln reagiert, lassen die Beamten die Wohnung öffnen – und finden die Leichen der 35-Jährigen und der 19 Jahre alten Carina U. Am frühen Nachmittag trifft die Spurensicherung ein, Beamte aus Gifhorn und Wolfsburg. Auch Andreas Krenz, Leiter des Fachkommissariats I bei der Gifhorner Polizei, ist vor Ort. „Es hat keine Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung gegeben.“ Die Staatsanwaltschaft Hildesheim spricht später von einem Medikamentencocktail, den die beiden zu sich genommen haben. So deutlich wie die Faktenlage in Passau und Wittingen auch ist, so unklar ist zunächst das Motiv.

Krenz fährt in den Westerwald-Kreis, informiert die Eltern der 19-Jährigen, spricht mit ihnen über ihre Beziehung zu ihrer Tochter. Darüber erzählen sie auch in mehreren Interviews, unter anderem mit RTL und dem Stern. Drei Jahre galt Carina U. quasi als vermisst. Drei Jahre versuchten die Eltern zu erfahren, wo ihre Tochter ist, was sie macht, wie sie lebt. Sie stellen schon Mitte 2016 Strafanzeige, beauftragen einen Privatdetektiv – doch Carina U. weigerte sich, mit ihnen zu sprechen. „Carina ist mit 19 gestorben, aber genommen hat man sie uns schon mit 16“, sagt der Vater in einem Interview mit dem Stern. Die Eltern erzählen, wie ihre damals 16 Jahre alte Gymnasiastin sich von zu Hause lossagte. Sie beschreiben ihre Tochter als „nicht auffällig oder sozial isoliert. Sie habe eine beste Freundin und einen ersten festen Freund gehabt, „war vielseitig interessiert, mochte Geschichte, Griechisch und Altlatein und hat viel gelesen“, berichten die Eltern.

An einem Wandertag besucht sie auf Empfehlung eines Lateinlehrers die Kampfsportschule des 53-jährigen Torsten W. und macht dort ein Probetraining, anschließend einen Selbstverteidigungskursus. „Sie hat innerhalb von 14 Tagen ihr gesamtes Umfeld verlassen, hat sich abgekapselt“, erzählt die Mutter gegenüber Medienvertretern. Für ihre Tochter gibt es nur noch die Kampfsportgruppe. Sie verlässt das Elternhaus, wohnt zunächst in einer J ugendhilfeunterkunft. Später erstattet sie sogar Anzeige gegen ihre Eltern wegen häuslicher Gewalt. Auch Farina C. mischte sich ein. Sie soll versucht haben, den Eltern die Fürsorge zu entziehen und auf sich selbst zu übertragen.

Die Tatorte

Eltern erstatteten Anzeige gegen Trainer der Kampfsportschule

Die Fäden im Hintergrund zieht offensichtlich Torsten W., die Eltern werfen ihm vor, ihre Tochter zu manipulieren. Sie erstatten Anzeige gegen den Trainer, vermuten eine Sekte hinter dem Verein. Als die Eltern versuchen, den Kampfsportklub schließen zu lassen, werden ihnen die Reifen ihres Autos zerstochen. Drei Molotowcocktails seien auf ihrem Grundstück gelandet.

Auch die Schule wird informiert, schließlich hat ein Lehrer ihrer Tochter den Besuch der Kampfsportschule nahegelegt. Eben dieser Lehrer ist der Ex-Mann der 35-Jährigen, die in Wittingen tot aufgefunden wurde. Er kommt bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Der Privatdetektiv spricht im RTL-Interview über Torsten W., der auch einen skurrilen Mittelalter-Laden betrieb: Die Frauen sollten sich beispielsweise eine Glatze schneiden, mit Zahnbürsten die Fugen putzen und sich unterwerfen, habe er gehört. „Er war so eine Art Guru, einer, der alles weiß, dem alle zuhören, der die Leute gut manipulieren kann.“ Ähnliches berichtet ein ehemaliger Kampfsportschüler. „Er war ein guter Freund, aber er war auch sehr manipulativ, sehr bestimmend, sehr direkt.“ Frauen habe er immer kleingehalten. „Daraus wurde kein Hehl gemacht“, sagt der Ex-Schüler. Auch Drohungen gegen die Familienmitglieder seiner Gefolgschaft seien ihm zufolge üblich gewesen. Bei Torsten W. hieß es: „Frauen haben das zu tun, was man ihnen sagt.“

Das bestätigt unserer Zeitung gegenüber auch Alexander Krüger aus Wieckenberg bei Celle. Zwei Monate lebte der 53-Jährige mit drei der vier Frauen Anfang 2017 auf Krügers Reiterhof. Er benahm sich wie ein „protzender Diktator“, erzählt Krüger. Für ihn sei der Mann ein Hochstapler gewesen. Er habe sich als Diplompsychologe ausgegeben, fuhr im Audi A8 vor, schwarzer Anzug, schwarze Weste, schwarze Krawatte, und machte durchaus einen gepflegten Eindruck. Mindestens fünf Pferde hatte er mitgebracht – und einen Hund. Dieser Hund war es dann auch, dessen Beißwut dazu führte, dass Krüger das Mietverhältnis fristlos kündigte. Der Hund hatte Krügers Münsterländer schwer verletzt. Die drei Frauen haben dem 53-Jährigen gegenüber eine „ganz devote Haltung“ gehabt, waren stets schwarz gekleidet, den Kopf immer gesenkt, erklärt Krüger.

Andreas Krenz, leitender Ermittler in Gifhorn, dazu: „Die Frauen waren ihm absolut hörig, haben gemacht, was er gesagt hat.“ Von einer Sekte spricht Krenz nicht, allenfalls von sektenähnlichem Verhalten. Ähnlich kommentiert Oberstaatsanwalt Walter Feiler den Abschlussbericht der Passauer Polizei Mitte August 2019: „Es hat sich ergeben, dass sich alle Personen kannten und in einer Gruppe waren, die man durchaus als sektenähnlich bezeichnen kann. Die Philosophie dieser Gruppe war, dass es sich bei den Personen um sogenannte Weltverbesserer oder Welterschaffer handele, „die das irdische Leben verlassen haben, um zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, ein neues System, eine neue Welt zu erschaffen.“ Es sei unklar, ob das hier auf der Erde ist oder in einer anderen Galaxie. Das sei nicht so ganz deutlich. Diese Erkenntnisse gewannen die Ermittler von einer Zeugin, die zuvor zur Gruppe gehörte, sich aber von ihr lösen konnte. „Ob es ein sexueller Kult war, kann man so nicht sagen“, erläutert Feiler. „Aber durch Zeugen wird berichtet, dass die Frauen zu dem Mann durchaus in sexueller Beziehung standen.“

Eltern: „Carina hätte nicht sterben müssen, wenn man uns ernst genommen hätte“

Carinas Eltern indes sind überzeugt, dass der Tod ihrer Tochter hätte verhindert werden können, „dass Carina nicht hätte sterben müssen, wenn man uns ernst genommen hätte“, sagt der Vater in einem Interview und ihre Mutter im Gespräch mit RTL: „Wir hoffen für Carina, dass sie jetzt ihren Frieden gefunden hat, den sie hier auf Erden vielleicht die letzten drei Jahre nicht hatte.“

Auch in Wittingen ist wieder Ruhe eingekehrt. Der Herbstwind fegt das Laub durch die Junkerstraße. Eine Frau kommt aus der AOK-Geschäftsstelle. Im Fachwerkhaus gegenüber stecken Werbezeitungen in den Briefkästen. Die leerstehenden Geschäftsräume sind noch immer ungenutzt.

Chronologie des Falls

Freitag, 10. Mai, 2019: Der 53 Jahre alte Torsten W. kommt mit zwei Frauen gegen 22 Uhr in einem Gasthof im Passauer Ortsteil Unteröd ein. Die Unterkunft liegt an der Ilz.

Der 53 Jahre alte Torsten W. kommt mit zwei Frauen gegen 22 Uhr in einem Gasthof im Passauer Ortsteil Unteröd ein. Die Unterkunft liegt an der Ilz. Samstag, 11. Mai: Gegen Mittag betritt eine Service-Mitarbeiterin das Zimmer im zweiten Stock. Sie holt den Juniorchef. Er entdeckt die Toten und informiert die Polizei.

Gegen Mittag betritt eine Service-Mitarbeiterin das Zimmer im zweiten Stock. Sie holt den Juniorchef. Er entdeckt die Toten und informiert die Polizei. Sonntag, 12. Mai: Die Staatsanwaltschaft ordnet die Obduktion der Leichen an, berichtet die Passauer Polizei am Sonntag. In den Körpern des Mannes und der zwei Frauen steckten Armbrustpfeile. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen gebe es nicht. Eine der toten Frauen ist offensichtlich in Wittingen, Landkreis Gifhorn, gemeldet. Die Gifhorner Polizei wird informiert. Beamte aus dem Kommissariat Wittingen fahren in die Junkerstraße. Sie klingeln, niemand öffnet.

Die Staatsanwaltschaft ordnet die Obduktion der Leichen an, berichtet die Passauer Polizei am Sonntag. In den Körpern des Mannes und der zwei Frauen steckten Armbrustpfeile. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen gebe es nicht. Eine der toten Frauen ist offensichtlich in Wittingen, Landkreis Gifhorn, gemeldet. Die Gifhorner Polizei wird informiert. Beamte aus dem Kommissariat Wittingen fahren in die Junkerstraße. Sie klingeln, niemand öffnet. Montag, 13. Mai: Die Gifhorner Polizei entschließt sich zur Notfalltüröffnung. Beamte finden in der Eineinhalb-Zimmerwohnung die leblosen Körper zweier Frauen. Zur Ermittlung der Todesursache ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft Hildesheim eine Obduktion an.

Die Gifhorner Polizei entschließt sich zur Notfalltüröffnung. Beamte finden in der Eineinhalb-Zimmerwohnung die leblosen Körper zweier Frauen. Zur Ermittlung der Todesursache ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft Hildesheim eine Obduktion an. Dienstag, 14. Mai: Am Dienstagvormittag werden die Leichen in der Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule in Hannover obduziert. Als Ergebnis steht fest, dass es keinerlei Hinweise auf äußere Gewaltanwendung gegen die vorgefundenen Frauen gibt. Der Todeszeitpunkt liegt nach ersten Erkenntnissen einige Tage zurück. Die Hinweise, dass es sich um einen Suizid handeln könnte, verdichten sich. Zur Identität der Toten geben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt, dass es sich bei der einen Frau um eine 35-jährige aus Wittingen handelt, die dort als Lehrerin tätig war, bei der anderen Frau um eine 19-jährige, die sich unter derselben Adresse in Wittingen vorübergehend aufhielt.

Am Dienstagvormittag werden die Leichen in der Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule in Hannover obduziert. Als Ergebnis steht fest, dass es keinerlei Hinweise auf äußere Gewaltanwendung gegen die vorgefundenen Frauen gibt. Der Todeszeitpunkt liegt nach ersten Erkenntnissen einige Tage zurück. Die Hinweise, dass es sich um einen Suizid handeln könnte, verdichten sich. Zur Identität der Toten geben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt, dass es sich bei der einen Frau um eine 35-jährige aus Wittingen handelt, die dort als Lehrerin tätig war, bei der anderen Frau um eine 19-jährige, die sich unter derselben Adresse in Wittingen vorübergehend aufhielt. Mittwoch, 15. Mai: Polizeibeamte durchsuchen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim das Haus des in Passau zu Tode gekommenen 53-Jährigen in Borod im Westerwald-Kreis.

Polizeibeamte durchsuchen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim das Haus des in Passau zu Tode gekommenen 53-Jährigen in Borod im Westerwald-Kreis. Donnerstag, 16. Mai: Das Bayerische Landeskriminalamt überprüft, ob es möglich ist, sich mit einer Armbrust selbst zu töten. Das Ergebnis: Ja, es ist möglich. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim informiert über das Durchsuchungsergebnis. Die Beamten stellten eine Vielzahl von Beweismitteln sicher, deren Auswertung eine nicht unerhebliche Zeit in Anspruch nehmen wird.

Das Bayerische Landeskriminalamt überprüft, ob es möglich ist, sich mit einer Armbrust selbst zu töten. Das Ergebnis: Ja, es ist möglich. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim informiert über das Durchsuchungsergebnis. Die Beamten stellten eine Vielzahl von Beweismitteln sicher, deren Auswertung eine nicht unerhebliche Zeit in Anspruch nehmen wird. Freitag, 24. Mai: Die 19 Jahre alte Carina U. wird in ihrem Heimat-Ort im Westerwald beerdigt. Die Eltern bitten im Vorfeld, auf schwarze Trauerkleidung zu verzichten. Auch die Gruppe um Torsten W. trug schwarz, daran möchten sie an diesem Tag nicht erinnert werden.

Die 19 Jahre alte Carina U. wird in ihrem Heimat-Ort im Westerwald beerdigt. Die Eltern bitten im Vorfeld, auf schwarze Trauerkleidung zu verzichten. Auch die Gruppe um Torsten W. trug schwarz, daran möchten sie an diesem Tag nicht erinnert werden. Montag, 12. August: Die Passauer Polizei legt der Staatsanwaltschaft ihren Schlussbericht vor. Oberstaatsanwalt Wolfgang Feiler, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Passau, spricht von einer sektenähnlichen Gruppe. Sie hätten sich als Weltverbesserer oder Welterschaffer verstanden. Sie haben das irdische Leben verlassen, um eine neue Welt, ein neues System zu schaffen.

Die Passauer Polizei legt der Staatsanwaltschaft ihren Schlussbericht vor. Oberstaatsanwalt Wolfgang Feiler, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Passau, spricht von einer sektenähnlichen Gruppe. Sie hätten sich als Weltverbesserer oder Welterschaffer verstanden. Sie haben das irdische Leben verlassen, um eine neue Welt, ein neues System zu schaffen. Freitag, 6. September: Die Staatsanwaltschaft Hildesheim stellt das Ermittlungsverfahren zum Tod der 19 und 35 Jahre alten Frauen in Wittingen ein. Wie Christina Pannek, Erste Staatsanwältin und Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim mitteilt, sei nach den intensiv geführten Ermittlungen davon auszugehen, dass die Verstorbenen einen gemeinschaftlichen Suizid begangen haben. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben. Weitere Details werden unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Verstorbenen und deren Angehöriger nicht bekannt gegeben.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

