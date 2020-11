Neue Chefin krempelt Lebenshilfe Gifhorn um

Diplom-Psychologin Tanja Heitling ist seit Juli neue Geschäftsführerin der Lebenshilfe Gifhorn. Die Berlinerin mit Wohnsitz in Dannenbüttel ist Nachfolgerin von Peter Welminski, der in Pension gegangen ist. Ihre große Aufgabe: Bis Ende 2021 muss das Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderung umgesetzt sein.

Das bedeutet tiefgreifende Umwälzungen für 500 hauptamtlich Beschäftigte ebenso wie für rund 1300 leistungsberechtigte Menschen. Heitling ist spezialisiert auf den Umbau von Unternehmen. Bei den Caritas Wohn- und Werkstätten in Paderborn hat sie die Blaupause entwickelt und eine wissenschaftliche Studie erstellt. Die Ergebnisse wird sie in einer Doktorarbeit an der Berliner Humboldt-Universität zusammenfassen und für Praktiker ein Handbuch veröffentlichen: „Wie geht das Bundesteilhabegesetz?“

Das Bundesteilhabegesetz stützt die Idee der Lebenshilfe Gifhorn

Bei der Gifhorner Lebenshilfe will Heitling die anstehenden Veränderungen langfristig begleiten. Sie betont: So sehr das Gesetz mit der Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft Umwälzungen erfordere, so deutlich stütze es die ursprüngliche Zielsetzung der vor 57 Jahren von Eltern gegründeten Einrichtung. „Wir sind schon immer eingetreten für Förderung der Lebensqualität, Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Normalisierung.“

Die Aufgabe in der gemeinnützigen GmbH mit 30,5 Millionen Euro Jahresumsatz (2019) habe perfekt gepasst, so Heitling. „Die Gifhorner haben das gewollt, was ich mitgebracht habe.“

Selbstbestimmung bedeutet Freiheit – und Eigenverantwortung

Das BTHG gebe jedem Menschen ein Wunsch- und Wahlrecht, wie er leben möchte und welche Hilfsleistungen wann, wo, wie und durch wen erbracht werden sollen. Dazu gewähre der Staat den Leistungsberechtigten ein eigenes Budget. Mit Geld und Gutscheinen könnten sie Hilfen bei Rehabilitationsträgern, Firmen oder von Privatpersonen kaufen, so Heitling: „Sie können in unserer Wohngemeinschaft wohnen, im Restaurant Pizza bestellen und die Wäsche im Elternhaus machen lassen.“ Entsprechend attraktiv und wettbewerbsfähig müssten die Angebote der Lebenshilfe werden, folgert Heitling. Das Gesetz sei genau der richtige Weg: „Selbstbestimmung bedeutet Freiheit.“ Zugleich müssten die Leistungsberechtigten die Konsequenzen ihrer Entscheidungen tragen: „Eigenverantwortung gehört dazu.“

Für die Lebenshilfe bedeute das, sich dem Wollen der Menschen anzupassen. Nicht diese müssten sich in gegebene Strukturen einfügen. Heitling hat eine Methode entwickelt, dieses Wollen zu ergründen, selbst wenn jemand sich nicht artikulieren könne. Es sei vergleichbar mit der Situation von Eltern, die durch Beobachtung erkennen, was ihrem Säugling guttut: „Zeit, Zuneigung, Versuch und Irrtum“, empfiehlt die Psychologin. Apropos Eltern: Die Familien würden einbezogen, müssten sich häufig ebenfalls umstellen, den Bedürfnissen ihrer behinderten Angehörigen mehr Raum zu geben.

Die Gleichberechtigung begrenzt unrealistische Wünsche – Maßstab bleibt die bestehende Gesellschaft

Die Beobachtungen würden ab Januar in einem elektronischen System dokumentiert, die Pädagogen formulierten gemeinsame Vorschläge, was einem Leistungsberechtigten besser gefallen könnte. Dieses Angebot bekommt er. Abhängig von der Reaktion wird die Leistung angepasst. „Es ist ein fortschreitender Prozess“, sagt Heitling. Messbar werde der Erfolg durch mehr eigene Entscheidungen.

Ein Wunschkonzert werde die Gesellschaft gleichwohl nicht finanzieren müssen, beteuert Heitling: „Unrealistische Wünsche werden nicht gewährt. Die angestrebte Gleichberechtigung wirkt auch in diese Richtung.“

Als Beispiele für Änderungen und individuelle Entscheidungsspielräume zählt Heitling aufgelockerte Tagesabläufe ohne minuziös getakteten Tagesplan auf, mehr Wahlmöglichkeiten bei den Mahlzeiten, eine abwechslungsreiche, zeitgemäße Freizeitgestaltung mit Zugang zu Internet und sozialen Medien sowie eine spontanere Mobilität: „Wenn es sein Budget hergibt, soll ein Heimbewohner auch mal spontan per Knopfdruck ein Taxi bestellen können, um ins Kino zu zu fahren.“ Insgesamt solle sich die Lebenshilfe stärker der Gesellschaft öffnen. Die Leistungsberechtigten sollten ihre Lebensentwürfe leichter umsetzen können, beispielsweise auch in Freundschaften oder Beziehungen. Im Berufsleben bekomme der Weg in den ersten Arbeitsmarkt Vorrang, gegebenenfalls mit Begleitung.

Die Lebenshilfe meistert die Corona-Zeit ohne Infektion

Im ersten Schritt soll die Werkstatt für behinderte Menschen nach mehrmonatigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ab Januar wieder in den Vollbetrieb gehen. „Wir erstellen dafür ein Hygienekonzept“, kündigt Heitling an. Die Voraussetzungen sind günstig, betont sie: „Wir hatten bis heute keinen einzigen Infektionsfall.“