Gifhorn 2030: Im autonomen Minibus zum Bahnhof fahren

Gifhorn 2030 – Wie wollen wir leben? Antworten auf diese Fragen gaben am Mittwochabend Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich, Landtagsabgeordnete Imke Byl (Bündnis 90/Die Grünen), Philip Knotz (Fridays For Future Gifhorn), Gerrit Gebauer (Wirtschaftsjunioren) und der Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs (SPD). Durch die Online-Diskussion führte Moderatorin Anna-Katharina Thiel (Eine-Welt-Promotorin).

Gifhorn. Die landesweit erste Dialogwerkstatt zur Zukunft der Stadt fand wegen Corona also Videokonferenz statt. An guten Ideen sprudelte es trotzdem...

.„Gifhorn 2030 – Wie wollen wir leben?“, auf diese Frage antwortete Gifhorns Bürgermeister prompt: Er möchte auch 2030, wenn er aus der Tür in die Fußgängerzone geht sagen: Ich wohne hier gut und ich wohne hier gerne.“ Er begegnet Menschen in der Fußgängerzone, geht über den Wochenmarkt, kauft lieber einen Apfel aus dem Alten Land statt einem Apfel aus Neuseeland und sagt: Lieber Wochenmarkt statt Weltmarkt.“ Er steigt in einen von der IAV entwickelten autonomen Kleinbus und fährt zum Bahnhof, wo die Regionalbahn nicht wie ab Mitte Dezember im Stundentakt, sondern im 30-Minuten-Takt fährt. Nicht zu vergessen: Auf dem ehemaligen BGS-Gelände gibt es ein Hochschulangebot und bei Conti-Teves werden Bremsen für die Fahrzeugproduktion in Wolfsburg gebaut.

„Gifhorn 2030 – Wie wollen wir leben?“ Das war auch das Leitmotiv der landesweit ersten Dialogwerkstatt des Projekts „Weltwechsel Niedersachsen – Gemeinsam Welt gestalten“ des Verbands Entwicklungspolitik Niedersachsen, ein 1991 gegründetes unabhängiges Netzwerk von über 140 Nichtregierungsorganisationen, Initiativen und Weltläden. Landesweit sind mehr als 50 lokale Veranstaltungen in 18 Städten und Kommunen statt, die von 40 Vereinen und Initiativen organisiert werden. In Gifhorn gehörten das lokale Fridays for Future-Bündnis sowie Nicole Wokenfuß (Bündnis 90/Die Grünen) zu den Initiatoren. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die eigentlich in der Gifhorner Stadthalle geplante Veranstaltung kurzfristig ins Netz verlegt werden. Via Zoom waren mehr als 40 Interessierte dabei. Neben Nerlich stimmten auch Eingangsstatements der Landtagsabgeordneten Imke Byl (Bündnis 90/Die Grünen), des Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs (SPD), Wirtschaftsjunior Gerrit Gebauer und Philip Knotz (Fridays For Future) auf das Thema ein. Der Text wird aktualisiert!