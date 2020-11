Helios-Klinikum meldet Höchstwert an Covid-19-Erkrankten

Ein ständiges Hü-und-Hott! So könnte man den Wechsel der Anti-Corona-Maßnahmen im Kreis Gifhorn diese Woche bezeichnen. Täglich wechselt die Sieben-Tage-Inzidenz von knapp unter auf knapp über 50 und umgekehrt. Am Donnerstag lautete sie jedenfalls wieder 50,4, was erneut Maskenpflicht in Fußgängerzone, Marktplätzen, Parkplätzen des Einzelhandels und im Schulunterricht ab Klasse 5 bedeutet.

Genau diese verstärkt zu kontrollieren und zu ahnden, hatte die Gifhorner Polizei am Montag versprochen – mit Erfolg. Bisher seien gegen zehn Privatpersonen und neun Gewerblichen Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Nicht-Einhalten der Maskenpflicht eingeleitet worden, teilt Landrat Andreas Ebel auf Rundschau-Nachfrage mit. Das kostete die Betroffenen jeweils 150 Euro. 15 Ordnungswidrigkeitsverfahren galten Besitzern von Restaurants zudem wegen anderer Verstöße gegen die Corona-Regeln. Unerlaubte Privatpartys liegen allerdings nicht im Fokus der Beamten. Ebel schreibt dazu: „Bisher liegen hierzu keine Verstöße vor.“

Weitere 15 Menschen erhielten am Donnerstag ein positives Testergebnis. Damit steigt die Gesamtzahl der bisher Infizierten auf 533. Aktive Fälle registriert das Gesundheitsamt zurzeit 181 (+14). Insgesamt hat der Kreis mittlerweile 4804 (+77) Tests vornehmen lassen.

Einen neuen Höchstwert an Covid-19-Erkrankten meldet das Helios-Klinikum in Gifhorn am Donnerstag: Derzeit belegten acht Infizierte Betten des Krankenhauses, drei davon befänden sich auf der Intensivstation.

Der vom Landkreis eingerichtete Stab Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) tagt derzeit mindestens einmal in der Woche. Bei Änderungen der Verordnungslage oder auch bei einer Lageverschärfung trete nun aber „kurzfristig auch häufiger“ zusammen, wie Ebel ebenfalls erläutert: „Von einem ‚kleinen Krisenstab‘, der in den Sommermonaten zur Lagebeobachtung eingerichtet wurde, kann man derzeit nicht mehr sprechen. Als Reaktion auf die ansteigenden Infektionszahlen arbeitet der SAE mit den zugehörigen Arbeitsgruppen wieder in voller Stärke. Überdies wurde der Stab bereits vor einiger Zeit um einen Vertreter der Polizei und auch der Gebietseinheiten als regelmäßige Teilnehmer erweitert.“

Die jüngsten Verordnungen seit vergangenen Montag scheinen die Gifhorner aber nicht im Übermaß zu verwirren: Die Anzahl der Anrufe über das sogar am Wochenende geschaltete Bürgertelefon habe sich wider Erwarten „moderat“ gestaltet, so der Landrat. Es bleibe daher vorerst an Wochenenden wieder unbesetzt.