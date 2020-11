Volksbank Gifhorn gibt 5000 Euro für Hospizarbeit

Volksbank-Direktor Thomas Fast (zweiter von rechts) überreicht die 5000-Euro-Spende seines Instituts an die Vorsitzende Ingrid Pahlmann (zweite von links). Mit dabei waren die Vorstandsmitglieder Dagmar Borkowsky und Pastor Georg Julius.

Die Volksbank Brawo in Gifhorn hält ungeachtet „schwieriger Zeiten“ unter Corona-Bedingungen an der langfristig angelegten Unterstützung des Hospizvereins Gifhorn fest. Direktor Thomas Fast überreichte der Vorsitzenden Ingrid Pahlmann und den Vorstandsmitgliedern Dagmar Borkowsky und Pastor Georg Julius am Dienstag eine Spende von 5000 Euro ohne Zweckbindung.

Pahlmann betonte, das Geld fließe selbstverständlich in die Betreuung sterbenskranker Menschen durch ehrenamtlich tätige Sterbebegleiter. Doch weil es oft an der Refinanzierung von Auslagen und Kosten durch Krankenkassen mangele, müsse der Verein einfach oft „Lücken stopfen“, damit die mittlerweile 60 Begleiter nicht auf Kosten sitzen blieben. Zudem gebe es zurzeit spürbar weniger Privatspenden, weil Gemeinschaftsanlässe wie Familienfeiern oder Beisetzungen im größeren Rahmen nicht stattfinden könnten. Der Bedarf an Trauerbegleitung für Hinterbliebene wächst Was bis heute gar nicht finanziert werde, sei die immer wichtigere Aufgabe der Trauerbegleitung von Hinterbliebenen, sagte Pahlmann. Pastor Julius verwies auf unvermeidliche Mehrkosten durch die Corona-Pandemie: Man erwäge, Tablets zu beschaffen, damit die Patienten Bildkontakt mit ihren Begleitern aufnehmen könnten, wenn Besuche verboten seien. Aktuell könnten fast alle Besuche mit größter Vorsicht persönlich stattfinden, berichtete Pahlmann. Auch mit dem Klinikum habe sich eine Absprache treffen lassen. Derweil ist der nächste Ausbildungskursus für ehrenamtliche Sterbebegleiter angelaufen. Der Verein bereitet sich auf neue Aufgaben im entstehenden Hospizhaus vor. Außerdem steigt Pahlmann zufolge die Zahl der Bitten um Unterstützung durch den Verein: „Die Hemmschwelle, uns zu rufen, ist erfreulicherweise gesunken.“ Die Volksbank hilft nicht nur mit Geld Die Kooperation mit der Volksbank sei „Gold wert“, dankte Pahlmann. Über die finanzielle Zuwendung hinaus sei auch das Raumangebot eine große Hilfe, das unter Normalbedingungen kostenlos für Tagungen und Kurse zur Verfügung stehe. Direktor Thomas Fast hob hervor, wie sehr ihm und dem Haus die Arbeit des Hospizvereins ein Anliegen sei. Er werde sich weiterhin dafür einsetzen, den Verein nachhaltig nach Kräften zu fördern. Das Coronavirus in Gifhorn und der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Gifhorn und in unserer Region: Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

