Schulstunde in der Freiherr-vom Stein-Schule im Sommer 2020. Die Fünftklässler tragen Maske. Die großen Fenster lassen sich zum Lüftenöffnen. (Symbolfoto)

Gifhorn. Die Ratsmehrheit will mobile Geräte beschaffen, bevor der Markt leergefegt ist. Bei Neubau und Sanierung soll es Festeinbauten geben.

Schwarz-Grün will Raumluftfilter für Gifhorns Klassen

Die schwarz-grüne Ratsmehrheit in der Stadt Gifhorn will auf Nummer sicher gehen, und zwar schnell. Die Stadt soll für Klassenzimmer, die sich objektiv schlecht lüften lassen, so zügig wie möglich mobile Raumluftfilter beschaffen. „Wir müssen reagieren, bevor der Markt leergekauft ist“, betont Grünen-Fraktionschefin Nicole Wockenfuß.

Denn der Nutzen der Geräte gegen die Ausbreitung von Viren in Räumen sei belegt, verweist Wockenfuß auf Untersuchungen von Wissenschaftlern. „Die Filter holen die Keime aus der Luft raus.“ Damit die Beschaffung schnell umgesetzt werden könne, habe der Verwaltungsausschuss den Beschluss ohne vorgeschaltete Beratung im Fachausschuss an sich gezogen, so Wockenfuß. Die Runde muss dann auch gleich klären, wie die überplanmäßigen Ausgaben zu stemmen sind. Wo die Geräte benötigt werden, prüft die Verwaltung Klar ist laut Wockenfuß, dass es nicht um Wohlfühl-Wünsche einzelner Schulen gehen werde. Wo die teuren Mobilgeräte eingesetzt würden, prüfe die Bauverwaltung anhand klar vorzugebender Kriterien. Das eingeführte Lüftungs-Prinzip 20:5:20 sei sinnvoll zum Luftaustausch und funktioniere im Winter bei kälterer Außenluft besonders gut. „Aber nicht überall lassen sich die Fenster weit öffnen“, weiß die stellvertretende Bürgermeisterin. Gerade in Obergeschossen von Schulgebäuden gibt es aus Sicherheitsgründen oft nur eine Kipp-Stellung. Neubauten und Sanierungen bekommen Festeinbauten Städtische Kindergärten stünden ebenfalls nicht auf der Prioritätenliste. Praktisch alle Tagesstätten und Krippen seien ebenerdig und verfügten über große Fenster. Zudem hielten sich die Mädchen und Jungen ohnehin verstärkt im Freien auf, was wiederum im Schulunterricht schlecht möglich sei. Teil des Beschlusses wird es laut Wockenfuß sein, bei Neubauten und Sanierungen von Schulen fortan fest eingebaute Raumluftanlagen mit Filterwirkung und Frischluftzufuhr vorzusehen – was einen weiteren Kostenschub auslösen wird. Das Coronavirus in Gifhorn und der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Gifhorn und in unserer Region: Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen