Gifhorn beharrt auf teurer Friedhofsgebühr

Das wird noch spannend: Während der Ortsrat Wilsche nach den Bürgervertretern in Kästorf und Neubokel den Rathaus-Plänen eine Abfuhr erteilte, die Friedhofsgebühren in den Dörfern zu verfünffachen, bekräftigte Petra Willuhn von der Bauverwaltung in der Sitzung die Strategie der Verwaltung. Erste Stadträtin Kerstin Meyer habe bereits die Linie vorgegeben, an dem angestrebten Kostendeckungsgrad von 70 Prozent festzuhalten.

Die Kalkulationsgrundlagen sollen allen Ortsräten, auch jenen aus Gamsen und Winkel ohne eigenen Friedhof, am 25. November während einer gemeinsamen Sitzung in der Stadthalle zusammen mit dem Tiefbauausschuss offengelegt werden. Nicht von ungefähr: „Wir werden zeigen, dass die berechneten Kosten entstanden sind. Bei einer geringeren Gebührenerhöhung zahlen alle anderen das Defizit, auch ohne eigenen Friedhof“, trug Willuhn die Argumentationslinie der Stadt vor. Überzeugend war das für die Wilscher nicht. Ratsherr Christian Lampe sagte: „Diese extreme Erhöhung findet auf keinen Fall unsere Zustimmung.“ Die 70-prozentige Kostendeckung könne allenfalls stufenweise umgesetzt werden. Vize-Ortsbürgermeister Jens Steinbach schloss sich an: „Solch eine extrem hohe Steigerung kann niemand den Bürgern erklären.“ Ratsherr Hermann Tietge zog einen Vergleich zum kirchlichen Friedhof in Gifhorn: „Teilweise doppelt so teuer.“ Wie sollen die Dorffriedhöfe künftig aussehen? Mehr Stein, mehr Rasen? Was die Friedhofsordnung betrifft, vermisste Tietge die in Wilsche durchaus noch gewählten Familiengräber. Die wolle man aber nicht abschaffen, sicherte Petra Willuhn zu. Gleich mehrere Ratsmitglieder wandten sich gegen das Verbot vollformatiger Grabplatten aus Stein. Willuhn zufolge könne es bei Erdbestattungen zu Problemen mit der Verwesung kommen. Für die Familien gehe es um eine pflegeleichte Grabgestaltung, machten die Ratsmitglieder deutlich. Lampe: „Da ist eine Platte schöner als Schotter.“ Ratsfrau Deborah Warnecke (Unabhängige) verwies auf andere Kommunen: „Da geht es doch auch.“ Bei mehreren Gräbern, womöglich noch an verschiedenen Orten, sei die Pflege bepflanzter Gräber durch Friedhofsgärtner auf Dauer zu teuer. Petra Willuhn verwies als Alternative auf pflegeleichte Rasengbräber.