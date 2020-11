Gifhorn gedenkt seiner gestorbenen Zwangsarbeiter

Bürgermeister Matthias Nerlich (links) und der Archäologiebeauftragte Heinz Gabriel enthüllten am Donnerstag die Gedenktafel für die verstorbenen Zwangsarbeiter am Bahnhof Süd. Gabriel hatte noch ein Schaubild mit Luftbildern zur Lage des einstigen Massengrabes auf dem heutigen SV-Trainingsgelände mitgebracht.

Gifhorn. Die Stadt erinnert mit einer Tafel an die Tragödie am Bahnhof Süd, wo sich nach Kriegsende 400 Menschen an Methylalkohol vergifteten.

Bürgermeister Matthias Nerlich und der Archäologiebeauftragte Heinz Gabriel haben am Bahnhof Gifhorn-Süd eine Gedenktafel enthüllt, um an jene 400 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiterinnen zu erinnern, die sich dort im April 1945 an tückischem Methylalkohol vergifteten. Das Schild erinnert an eine der dunkelsten Stunden in Gifhorns jüngerer Geschichte. Die Menschen, die meisten von ihnen aus Osteuropa verschleppt, hatten den Krieg überlebt und wollten nach dem Einmarsch der US-Truppen ihre Befreiung feiern.

Die Gedenktafel beschreibt die Tragödie an den Tagen vom 24. bis 26. März 1945 in nüchternen Worten: Die Frauen und Männer fanden an einem unbewachten Güterzug Kanister mit Alkohol und tranken davon, nichtsahnend, dass es sich um hochgiftigen Methylalkohol handelte, Treibstoff für Panzer und Flugzeuge. Von den wenigsten Opfern sind die Namen überliefert Sie starben einen qualvollen Tod und wurden zunächst überwiegend in einem Massengrab beigesetzt auf dem Gelände eines früheren Lagers des Reichsarbeitsdienstes an der Braunschweiger Straße. 213 Opfer wurden umgebettet und fanden 1959 ihre letzte Ruhe auf dem Kriegsgefangenen-Friedhof in Wietzendorf im Heidekreis. Von den wenigsten Opfern sind die Namen überliefert. Bürgermeister Nerlich betonte, die Tragödie zeige, wie viel mehr Opfer als die gefallenen Soldaten der Krieg gefordert habe. Hatte die Stadt die Gedenktafel ursprünglich anlässlich des 75. Jahrestages der Geschehnisse im April enthüllen wollen, worauf man im ersten Corona-Lockdown verzichtete, sei kurz vor dem Volkstrauertag ein geeigneter Anlass des Gedenkens. Eine Zeitzeugin erlebte die Tragödie als Kind Archäologe Gabriel beschrieb das Geschehen aus dem April 1945 mit den Worten einer Zeitzeugin: „Die Menschen lagen wimmernd am Straßenrand, viele schon erblindet, ohne Orientierung.“ Die verstörenden Bilder aus ihrer Kindheit habe die Frau noch heute vor Augen. Ein großformatiges Schaubild mit Luftbildern zur Lage des einstigen Massengrabes auf dem heutigen SV-Trainingsgelände will Gabriel dem Stadtarchiv überlassen.