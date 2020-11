Gifhorner Schulen stehen in den Startlöchern für Plan B

Der tägliche Blick ins Internet und auf die E-Mails ist für die Schulleiter im Kreis Gifhorn Nervenkitzel. „Wir schauen jeden Morgen gespannt auf die Sieben-Tage-Inzidenz “, sagt Heiko Winkelmann, Rektor an der Adam-Riese-Grundschule in Gifhorn. Denn springt die auf über 100, hieße das für seine Schule: Plan B. Also wieder geteilte Klassen wie vor den Sommerferien, Abstand im Klassenraum und zur Hälfte Homeschooling .

Eigentlich hatten schon alle am Freitag damit gerechnet, dass die 100er Schallmauer durchbrochen wird, nachdem das Gesundheitsamt am Tag davor wieder 39 Neuinfektionen gemeldet hatte. Aber nach den Berechnungen des Landesgesundheitsamtes blieb die Inzidenz, die die Neuinfektionen in sieben Tage auf 100.000 Einwohner beschreibt, noch darunter: bei 83,3.

Doch die Gefahr ist nicht gebannt. Winkelmann hält es durchaus für möglich, dass sich der Wert noch über das Wochenende zum Schlechten wandeln könnte. „Dann haben wir vielleicht doch ab Montag das Wechselmodell .“

Denn das gilt ab Inzidenzen von über 100 für alle Schulen, die zurzeit einen nachgewiesenen Infizierungsfall haben und Maßnahmen wie Quarantäne für ganze Klassen eingeleitet haben – das teilt Landrat Andreas Ebel auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Szenario B ist ab dem Folgetag für wenigstens 14 Tage einzuhalten. Eine erneute Anordnung brauche es dafür nicht. Ebel: „Die Kreisverwaltung hat bereits entsprechende Absprachen mit den Schulleitungen getroffen, sodass sie umgehend handlungsfähig sind, sollte eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 erreicht werden.“

Genau darauf hat sich die Adam-Riese-Schule die ganze Woche vorbereitet: „Die Gruppen sind bereits eingeteilt, das Verfahren ist bekannt.“ Sollte es nötig werden, würden die Eltern umgehend informiert – über Schulelternrat, Homepage und per E-Mail. „Alle Schüler haben jetzt E-Mail-Adressen.“ Aber man merke die Anspannung bei allen wegen der Ungewissheit , wie es die nächsten Wochen weitergeht.

Etwas entspannter zeigt sich die Konrektorin der Berufsbildenden Schulen I , Heike Strauch: „Das Hygienekonzept steht, es enthält auch Szenario B und die Lehrer können problemlos umswitchen.“ Im Gegensatz zu einer Grundschule laufe dort ohnehin schon vieles nur noch über eine digitale Plattform , die Bereiche für einzelne Klassen und Fächer bereithält. „Wir können darüber Unterrichtsmaterialien, Aufgaben, Nachrichten, Filme und Dateien austauschen.“ Auch Videokonferenzen, Umfragen und Zeitlimits für Aufgaben liefen über dieses System. Halbe Klassen zuhause würden also nichts anderes machen als ohnehin schon seit Jahren.

Und was derzeit auch die Quarantänefälle tun – diese Woche kamen Anordnungen des Gesundheitsamtes ins Haus geflattert, weil es drei neue Infektionsfälle unter den Schülern gibt. Der 11. und der 12. Jahrgang des Beruflichen Gymnasiums müssen sich in häusliche Isolation begeben, genauso der BG-Kurs Technik. „Mehr als 140 Schüler sind nun in Quarantäne“, so Strauch. Durch das Kurssystem gebe es zu ihrem Bedauern bei wenigen Infizierten gleich viele Kontakte zu anderen.

Auch Schulleiter Peter Mende hofft, dass seine IGS Gifhorn noch einmal ohne Klassenteilung auskommt: Am kommenden Dienstag läuft die Quarantäne für den 6. und für Teile des 5. Jahrgangs aus. „Wenn die Inzidenz am Dienstag die 100 erreicht, würde ich mit dem Landkreis Rücksprache halten, ob es uns überhaupt noch betrifft.“ Vermutlich ja, denn auf diesen Spezialfall weist Landrat Ebel in seiner Antwort an unsere Zeitung ausdrücklich hin. Aber egal, der Plan der IGS stehe ja. „Wir haben viel im ersten Shutdown gelernt“, sagt Mende, „der Stundenplan liefe einfach weiter, aber eben in A- und B-Gruppen.“

Für diese Schulen wäre zurzeit Szenario B angesagt, wenn die Inzidenz auf über 100 steigt:

Adam-Riese-Schule Gifhorn: Zwei Schüler wurden am 8. November positiv getestet. Daraufhin wurde für den 2. Jahrgang eine Quarantäne angeordnet – bis Montag, 16. November.

Grundschule Wahrenholz : Es gibt einen Corona-Fall in der 3. Klasse. Für 21 Kinder und eine Lehrkraft wurde Quarantäne angeordnet, die bis zum 23. November läuft.

BBS 1 Gifhorn: Die erste Quarantäne lief am 13. November aus. Aber es gibt drei neue Corona-Fälle. Die Isolierung für das Berufliche Gymnasium läuft bis zum 23. November.

Sally-Perel-Realschule Meinersen: Ein Schüler wurde am 6. November positiv getestet. Daraufhin wurden für die Schülerinnen und Schüler der betroffenen 8. Klasse sowie für sieben Lehrkräfte eine Quarantäne angeordnet. Sie läuft am 17. November aus.

IGS Gifhorn: Ein Schüler wurde positiv getestet (9. November). Daraufhin wurde für den gesamten 6. Jahrgang und Teile des 5. Jahrgangs eine Quarantäne angeordnet. Diese läuft am 17. November aus.

Humboldt Gymnasium: Ein Fall betrifft die 12. Klasse, hier wurde für 42 Personen eine Quarantäne ausgesprochen. Die Quarantäne läuft bis zum 19. November. Ein zweiter Fall betrifft die 10. Klasse, hier wurde für 28 Personen eine Quarantäne ausgesprochen. Sie läuft bis zum 16. November.

Diese Schulen brauchen nicht mehr in den geteilten Modus wechseln:

Grundschule Isenbüttel: Ein Schüler war positiv getestet, die Quarantäne für die 3. Klassen lief am Freitag, 13. November aus.

Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine: Ein Lehrer wurde am 4. November positiv getestet. Daraufhin wurde für 41 Schülerinnen und Schüler sowie für mehrere Lehrkräfte eine Quarantäne angeordnet. Die Quarantäne lief am 12. November aus.