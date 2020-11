Was macht Meinersens Birken den Garaus?

Was lässt Meinersens Birken sterben ? Die Samtgemeinde fällt im laufenden Jahr fast 3500 Bäume . 2019 fing es schon mit 1500 Stämmen an, berichtete Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka. Wer beispielsweise durch den Müdener Ortsteil Langenklint fährt, sieht viele Birken an den Straßenrändern markiert. Die Kronen gelichtet, die Äste kahl, warten sie auf die Motorsäge .

Beunruhigend , gelten gerade Birken doch als robuste Pionierbäume, die auch mit schlechten Bedingungen zurechtkommen. Fachbereichsleiter Tobias Kluge zählt auf: 1763 gefällte Birken in Müden, 313 in Meinersen, 130 in Leiferde, in Hillerse auch noch 11. Was das Birkensterben auslöst, ist noch unklar. Hinweise verdichte sich Es handele sich ausschließlich um Straßenbäume an Wirtschaftswegen und Feldrändern, teils auch im Wald, alte und junge. Die Ursache des Birkensterbens ist Kluge zufolge noch nicht geklärt: „Seit einigen Jahren scheinen die Borken von einer Krankheit befallen zu sein. Um welche Krankheit es sich handelt, ist bisher unklar. Doch der Klimawandel scheint eine tragende Rolle zu spielen. Kluge verweist auf die Experten des Baumpflegeportals. Auch dort rätselt man an dem seit 2003 regional auftretenden Phänomen. Klar ist: Die zunehmenden Wetterextreme belasten die Birken: Lange Trockenphasen und lange Nässephasen schaden ihr, schwächen ihre Widerstandskraft ebenso wie sinkende Grundwasserspiegel. Erst färbt sich das Laub, am Ende wird die Krone instabil Kluge hat beobachtet, wie die Bäume leiden: „Zuerst färbt sich das Laub unabhängig von der Jahreszeit. Dann fallen die Blätter, danach die Feinäste. Zweige und Äste brechen ab, die ganze Krone wird instabil. Durch den Vitalitätsverlust haben holzzersetzende Pilze leichtes Spiel. Der Zerfall geht häufig sehr schnell.“ Zu retten sind die Bäume nicht. Kluge: „Eine Sekundärkrone lässt sich nicht aufbauen. Eine einmal erkrankte Birke ist durch nichts zu retten .“ Also sägt eine Firma im Auftrag der Samtgemeinde die Bäume ab und entsorgt sie. Nicht einmal vermarkten lässt sich das morsche Holz. Kluge: „Es ist nicht einmal als Brennholz zu gebrauchen. Die Kosten der Sortierung und des Lagerns stehen in keinem Verhältnis zum Erlös.“ Die Fällkosten liegen laut Kluge im fünfstelligen Bereich, zu zahlen von den betroffenen Gemeinden. Der Anteil der kranken Bäume ist unbekannt Welche Bäume verloren sind, das entscheiden die Baumkontrolleure der Samtgemeinde. Die Wurzeln werden Kluge zufolge übrigens nicht ausgefräst, weil von den Stubben keine Gefahr ausgeht. Wie viele Birken es samtgemeindeweit gibt, hat bislang niemand gezählt. Auch der Anteil der kranken Bäume wird nicht erfasst. Nur die gefällten werden gezählt. Auffällig ist laut Kluge eine andere beunruhigende Entwicklung der jüngsten Zeit: „Der Ahorn hat ebenfalls mit der Trockenheit zu tun und verliert zusehends an Vitalität. Kronenschäden sind bereits die Folge. Ganze Kronenteile sterben ab.“ Selbst die unverwüstlichen Eichen verlieren Kraft. Die Gefahr ist unverkennbar, berichtet Kluge: „Es ist eine erhöhte Totholzbildung zu erkennen. Die Kronen lichten sich aus.“