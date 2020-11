Der Landkreis Gifhorn reagiert auf steigende Zahl an Covid-19-Infektionen: Die Zahl der Mitarbeiter im Gesundheitsamt soll weiter erhöht werden. Seit Montag nutzt das Gesundheitsamt auch Räume der Stadthalle und am Ribbesbütteler Weg ist ein Abstrichzentrum eingerichtet worden.

Längst hat die Zahl der getesteten Menschen die 5000er-Marke durchbrochen. Am Montagabend waren es 5404 Menschen, die sich seit März einem Abstrich unterziehen mussten, 248 mehr als am Vortag. Die Zahl der positiv getesteten Menschen betrug 774, aktiv infiziert sind derzeit 315 Menschen. Zum Vergleich: Am 1. November waren 147 Menschen im Landkreis infiziert.

Im Gesundheitsamt Gifhorn wird auch samstags und sonntags gearbeitet

Insgesamt sind derzeit 70 Mitarbeiter im Gesundheitsamt mit Aufgaben rund um das Coronavirus betraut. Davon kommen 21 Helfer aus anderen Fachbereichen der Kreisverwaltung. Externe Unterstützung erhält das Gesundheitsamt derzeit von der Bundeswehr (acht Soldaten), vom medizinischen Dienst der Krankenversicherung (vier Mitarbeiter), Vom Finanzamt Gifhorn (sechs Mitarbeiter) sowie je eine Kraft vom Deutschen Roten Kreuz und vom Robert-Koch-Institut. Das Land Niedersachsen hat kurzfristig weitere personelle Unterstützung zugesagt.

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Im Schichtsystem wird noch nicht gearbeitet. Damit eine Kontaktnachverfolgung trotzdem sowohl am Vormittag als auch an den Nachmittagen und Abenden erfolgen kann, ist der Arbeitsbeginn gestaffelt. Auch samstags und sonntags wird von 9 bis 16 Uhr gearbeitet. Die personelle Besetzung an den Wochenenden werde der Lage angepasst. Ist das Fallaufkommen von den Mitarbeitern nicht zu schaffen, kann weiteres Personal aus dem Wochenende geholt werden, berichtet Landrat Andreas Ebel.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

In den seit Montag angemieteten Räumen in der Stadthalle erfolgen zunächst die Schulungen der neuen Kräfte. Die dort errichteten Arbeitsplätze werden anschließend nach und nach mit geschulten Ermittlern aus der Kontaktnachverfolgung besetzt.

Ausgedient hat seit Anfang November das Test-Zelt im Garten des Gesundheitsamtes. Um auch während der kalten Jahreszeit angemessene Bedingungen zu schaffen, hat der Landkreis Gifhorn das Quartier für Corona-Tests vom Gesundheitsamt in den Ribbesbütteler Weg 2 in Gifhorn verlegt. Auf dem ehemaligen SAG-Gelände neben dem Jobcenter wurden leerstehende Räume nun für die Abstriche umfunktioniert.

Ein Test im Ribbesbütteler Weg ist nur möglich, wenn das Gesundheitsamt Betroffene ausdrücklich dazu auffordert. Niemand sollte auf eigenen Wunsch und ohne Anmeldung zum Abstrichzentrum kommen, so die Kreisverwaltung.

Außerdem gibt es mobile Abstrichteams, die überwiegend dann tätig werden, wenn vor Ort abgestrichen werden muss, beispielsweise in Schulen, Kitas oder Pflegeheimen. Die Teams bestehen in der Regel aus drei Mitarbeitern. Die Kräfte, die die Abstriche vornehmen, haben eine medizinische Ausbildung, beispielsweise als Notfallsanitäter. Außerdem werden sie im Gesundheitsamt intern geschult.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

„Wir sind im Gesundheitsamt gut aufgestellt“, erklärt Landrat Dr. Andreas Ebel. „Mit Beginn der zweiten Welle haben wir das Personal im erforderlichen Umfang in den Abstrichteams und in den Teams der Infektionskettennachverfolgung aufgestockt. Die erfolgreiche Nachverfolgung der Infektionsketten ist weiterhin gesichert.“ Die Aufklärungsquote der Infektionen beträgt rund 90 Prozent.

Die meisten Covid-19-Infizierungen im privaten Rahmen

Die meisten Menschen stecken sich weiterhin im privaten Rahmen mit dem Corona-Virus an, berichtet Ebel. Eine Vielzahl der Neuinfektionen sind auf Kontaktpersonen der bereits Infizierten zurückzuführen. Dabei handele es sich vor allem um enge Familienmitglieder und Arbeitskollegen. Ebel appellierte, sich an die aktuellen Corona-Regeln zu halten und die eigenen sozialen Kontakte soweit es geht zu reduzieren.