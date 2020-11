Gute Nachrichten für die Bewohner der Kästorfer Splittersiedlung Schneppelmoor: Die Raumluft in den Häusern nahe der Merkelschen Grube ist nicht gefährlich belastet.

Kästorf. Aus Sicht des Landesgesundheitsamtes ist die Raumluft in den Häusern nahe der Boden-Altlast so gut wie unbelastet

Keine Benzol-Gefahr in Kästorfer Merkel-Siedlung

Eine Teilentwarnung für die Bewohner der Kästorfer Splittersiedlung Schneppelmoor nahe der Altlast Merkelsche Grube gab es im Umweltausschuss des Kreistages. Während die Stadt in Zweifel zieht, dass die rund 40 Häuser baurechtlich als Erstwohnsitze zulässig sind, ist der Kreis Umweltgiften auf der Spur, die ein Wohnverbot aus Gesundheitsgründen auslösen könnten. Doch solche Umweltgifte haben sich in der Raumluft allenfalls in vernachlässigbaren Spuren nachweisen lassen, berichtete Umwelt-Fachbereichsleiterin Antje Präger.

Seit 2018 bestehen Auflagen, weil außerhalb der Häuser leicht entzündliches Methan aufgespürt worden war. Ein externer Gutachter des Kreises wollte Präger zufolge nun in den Häusern chronisch krebserregendes Benzol und Toluol gefunden haben, die „keine gesunden Wohnverhältnisse“ mehr zuließen. Benzolbelastung im Haus? Entsteht auch beim Rauchen Daraufhin sah das Landesgesundheitsamt genauer hin. Zwar beteiligte sich nur ein Bewohner von ursprünglich vier Freiwilligen an der Raumluftprobe mit Aktivkohle -Spurensammlern. Doch dieses Ergebnis macht Hoffnung: Für das Lösungsmittel Toluol gilt ein Grenzwert von 0,3 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft – gefunden wurden 0,0046 Mikrogramm. Für Benzol ist ein Leitwert von 4,5 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft definiert – gemessen wurden 0,0038 Mikrogramm. Fazit von Amtsleiterin Präger: „Kein akuter Handlungsbedarf. Die Häuser müssen nicht geräumt werden .“ Man wisse nicht einmal, woher die Spuren stammten. Benzol etwa entsteht in weitaus höheren Konzentrationen beim Rauchen . Toluol findet sich in Lacken. Jedenfalls: „Sie passen nicht unbedingt zu den Schadstoffen der Merkelschen Grube.“ Das werde man auch der Stadt mitteilen, so Präger.