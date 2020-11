Wegen einer Jagd sind heute noch bis 16 Uhr mehrere Straßen zwischen Schönewörde und Platendorf sowie Wahrenholz und Weisses Moor gesperrt.

Davon betroffen ist die Kreisstraße 31 nördlich von Neudorf Platendorf ab der Abzweigung nach Wahrenholz. Diese Strecke ist als Umleitung ausgeschildert. In Schönewörde ist die Abzweigung nach Platendorf gesperrt. In Wahrenholz ist der Bahnhof erreichbar, dahinter ist Verbindungsstraße zur K 31 gesperrt. In Weißes Moor beginnt die Sperrung hinter dem Elbe-Seitenkanal in Richtung K31. U

„Jagd zur Bekämpfung der Schweinepest“ steht auf den Schildern. Georg Deeken, stellvertretender Leiter des Forstamtes Unterlüß und Leiter der Jagd dazu: „Wir wollen den Bestand an Wildschweinen möglichst geringhalten, um einer möglichen Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest innerhalb Deutschlands entgegen zu wirken.“