Geparktes Auto in Wittingen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Unfall mit Fahrerflucht am Freitagabend in Wittingen.

Wittingen. In der Knesebecker Straße wurde am Freitagabend ein geparkter Suzuki von einem vorbeifahrenden Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein grauer Suzuki, der an der Knesebecker Straße geparkt war, ist am Freitagabend beschädigt worden, wie die Polizei mitteilt. Höchstwahrscheinlich fuhr der unbekannte Unfallverursacher zwischen 18 und 22 Uhr gegenüber von Hausnummer 18, nahe der Fleischerei, an dem Suzuki vorbei und hinterließ dabei einen Schaden an dessen Fahrerseite.

Rote Lackspuren festgestellt – Polizei sucht Zeugen

Am Suzuki konnte die Polizei Anhaftungen von rotem Autolack sicherstellen. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter (05831) 252880 bei der Polizei Wittingen zu melden.

red