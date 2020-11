Papenteich zeigt vor dem Rathaus Flagge gegen Gewalt an Frauen

Flagge zeigen gegen Gewalt an Frauen – in vielen Kommunen wird anlässlich des Internationalen Aktions- und Gedenktages ein sichtbares Zeichen gesetzt. So auch die Samtgemeinde Papenteich. Die Gleichstellungsbeauftragte Barbara Haferkamp-Weber ließ am Mittwoch vor dem Samtgemeinde-Rathaus in Meine die Fahne mit dem Slogan „Frei leben ohne Gewalt “ am Mast hochsteigen. „ J ede dritte Frau ist von Gewalt betroffen“, machte sie das Leid der Frauen an Zahlen deutlich, während ihr Telse Dirksmeyer-Vielhauer, Margareta Hannig, Renate Kopka und Talene Wiards-Reißmann von der AG Gleichstellung sowie Samtgemeinde-Bürgermeisterin Ines Kielhorn lauschten.

In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto „ Mein Herz gehört mir“ und nimmt die Zwangs- und Frühverheiratung von Mädchen in den Fokus. Denn obwohl es verboten ist und in Deutschland seit 2017 strafrechtlich verfolgt wird, kommt es immer wieder vor, vor allem „in kulturell-traditionellen Kreisen“, wie Haferkamp-Weber erklärte. Die minderjährigen Frauen erlebten häufig sexualisierte Gewalt und seien ein Leben lang abhängig von ihrem Mann , weil sie keine Chance auf eine Ausbildung hätten.