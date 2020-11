Gifhorner Ortsräte finden Friedhofs-Kompromiss

Bestattungen auf dem Neubokeler Friedhof und auf den kommunalen Anlagen in Wilsche und Kästorf werden teurer, aber in drei Schritten.

Stadtverwaltung und Ortsräte haben sich auf einen Kompromiss geeinigt, wie die Gebühren auf den drei kommunalen Friedhöfen in Kästorf, Neubokel und Wilsche steigen. Der vom Rathaus angestrebte Kostendeckungsgrad von 70 Prozent soll in drei Stufen erreicht werden. Die Preise sollen ab 2021 zu 50 Prozent auskömmlich sein, ab 2023 zu 60 Prozent, von 2025 an zu 70 Prozent. Die Lösung vermeidet sofortige Preissprünge um den Faktor fünf für bestimmte Grabfelder und Bestattungsformen. Dazu wäre es gekommen, wenn die Gebührensatzung ab 2021 einen Kostendeckungsgrad von 70 Prozent erreicht hätte, wie von der Verwaltung vorgeschlagen.

Ob der Kompromiss trägt, soll die Kommunalaufsicht prüfen In einer gemeinsamen Sitzung des Tiefbauausschusses und aller fünf Ortsräte – auch jener aus Gamsen und Winkel ohne eigenen Friedhof – wurde die von den Ortsräten vorverhandelte Stufenlösung im Konsens empfohlen. Die CDU-Ratsfraktion, zusammen mit den Grünen in der Mehrheit, hatte sich im Vorfeld ihrerseits für eine schrittweise Gebührenerhöhung ausgesprochen. Nun soll noch vor dem verbindlichen Ratsbeschluss mit der Kommunalaufsicht sichergestellt werden, dass die Entscheidung rechtssicher ist. Denn Anlasse der unpopulären Pläne war ein geharnischter Hinweis des Landesrechnungshofes an die Stadt, dass ihre Friedhofsgebühren weit unter dem in Niedersachsen durchschnittlich erreichten Kostendeckungsgrad von 80 Prozent liegen. Gifhorn käme nach dem Kompromiss erst 2025 gerade einmal auf 70 Prozent. Die verbleibenden Kosten trägt der Steuerzahler aus dem allgemeinen Haushalt.