Windkraft-Idee der Gifhorner Feag floppt

Das Stammgeschäft der Fallerslebener Elektrizitäts AG (Feag) liefert stabile Erträge. Ein sichereres Investment als Stromvertrieb und Netzbetrieb gibt es kaum. Pro Aktie streichen die 2100 Anteilseigner aus der Region, vorwiegend Landwirte und Kommunen zwischen dem Nordkreis Gifhorn und der Autobahn 2, für 2019 eine Dividende von rund 260 Euro ein, dazu eine Sonderdividende von 101 Euro.

1,835 Millionen Euro aus dem Jahresüberschuss schüttet das Unternehmen dafür aus, noch einmal soviel wird in die Rücklagen des schuldenfreien Konzerns eingestellt. Einstimmig billigten 39 Aktionäre während der Hauptversammlung die Gewinnverwendung. Sie verloren sich mit viel Sicherheitsabstand im großen Saal des Wolfsburger Congressparks.

Die 2100 Feag-Aktionäre streichen eine satte Rendite ein

In normalen Jahren sind auch schon mal zehnmal so viele Aktionäre dabei, um bei einem zünftigen Essen einem prominenten Festredner zu lauschen. Am Donnerstag musste die Freude über die satte Rendite reichen. Gewinnbringer der Feag sind ihre Beteiligungen am Netzbetreiber Avacon AG und am Grundversorger LSW, dessen Geschäftsgebiet mehr als 2100 Quadratkilometer in der Region umfasst.

Vorstandschef Ulrich Lange hatte dennoch einige schlechte Nachrichten dabei, die weit über die coronabedingten Stimmungstöter hinausgingen. Denn die Feag versteht sich als Schrittmacher einer kohlenstoffarmen Energieerzeugung . Nur kommt sie damit seit Jahren langsamer voran als erhofft. Lange zufolge fühlt sich die Feag-Beteiligung ERW, die Energiegenossenschaft Wolfsburg, bei der Pacht von Dächern öffentlicher Gebäude für den Bau von Photovoltaikanlagen von den Kommunen ausgebremst.

Von Windparks in Vorranggebieten der Region war nicht mehr die Rede

Von den hochfliegenden Investitionsplänen in Windparks in den mittlerweile ausgewiesenen Vorranggebieten des Regionalverbandes war gar nicht mehr die Rede . Stattdessen floppte eine Start-up-Investition in eine ursprünglich vielversprechende Windradidee für Betriebsgrundstücke. Die kleinen Rotoren hätten bis 250 Kilowatt für den Eigenbedarf erzeugen sollen. Doch die 8,35-Prozent-Beteiligung B-Ventus hat Insolvenz angemeldet. Einlage und Entwicklungsdarlehen werden im laufenden Geschäftsjahr abgeschrieben werden müssen, kündigte Lange an. Die Gründer und Geschäftsführer bekamen offenbar Geräuschprobleme des Prototypen nicht in den Griff. Die Vermarktung stockte , zugesicherte Bauanträge wurden nicht eingereicht. Der Investorenkreis stoppte die Finanzierung, das Unternehmen wurde zahlungsunfähig.

Ein neues Standbein: Glasfaser fürs Internet im ländlichen Raum

Immerhin: Die Biogasmethanisierung in der Beteiligung Bioerdgas Isenhagen im Nordkreis Gifhorn funktioniert seit neun Jahren reibungslos und liefert einen stabilen Gewinn . Das aufbereitete Biogas kann in das bestehende Gasversorgungsnetz eingespeist werden.

Fortschritte macht auch ein weiteres Standbein der Feag, die Glasfaser-Breitbandversorgung für ein leistungsfähiges Internet im ländlichen Raum. Die Feag agiert hier als Infrastrukturdienstleister und verpachtet das Netz an Betreiber wie die Wobcom.