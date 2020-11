Gifhorns Abgeordnete Byl: Schlammgruben prüfen!

Gifhorns Landtagsabgeordnete Imke Byl (Bündnis 90/Grüne) rügt nach dem Bericht unserer Zeitung über die verschleppte Prüfung von Umweltgefahren durch Bohrschlammgruben die beteiligten Behörden: „Ich bin entsetzt über das Zuständigkeitsgerangel zwischen Kreisverwaltung und Landesbergamt. Wie sollen Menschen überhaupt noch Vertrauen in die Landkreisführung behalten, wenn der Landkreis nicht einmal sicher weiß, für wie viele der Altlasten er überhaupt zuständig ist? Der Staat hat eine Fürsorgepflicht seinen Bürgern gegenüber und die Anwohner haben ein Recht darauf zu erfahren, ob die bei ihnen liegenden Schlammgruben ungefährlich sind oder eben nicht.“

Byl: Grundwassergefährdung und Umweltbelastung ausschließen

Grundwassergefährdung und Umweltbelastung müssten ebenfalls ausgeschlossen sein, so Byl. Daher sei auch der Plan des Landkreises, die Ergebnisse der Untersuchungen der ersten Gruben abzuwarten, absolut nicht nachvollziehbar. Byl: „Die Forderung ist doch klar: Jeder einzelne Verdachtsfall muss untersucht werden. Genau jetzt stehen dafür noch Fördermittel von der Industrie zur Verfügung. Der Landkreis will diese anscheinend nicht nur verfallen lassen, sondern überlegt sogar erst noch, ob er überhaupt alle Verdachtsflächen untersuchen lassen will. Das ist wirklich fahrlässig.“