Barwedeler Weihnachtsbaum strahlt am Funkturm

Die Männer vom Club der Alten Säcke in Barwedel nennen ihre jährlich wiederkehrende Turmweihnachtsbaumaktion „Anleuchten“. „Doch diesmal war alles anders“, sagte der Sprecher der Alten Säcke, „Grün-Weißer-Sack“ Hermann Wrede. „Die Corona-Pandemie bereitete uns im Vorfeld der Aktion doch einiges Kopfzerbrechen. Wir haben uns dennoch entschlossen, an der Turmweihnachtsbaumaktion festzuhalten. Nach Rücksprache mit Bürgermeister Siegfried Schink, hat uns die Gemeinde grünes Licht dafür gegeben. Wobei wir uns strikt an die Regeln zur Bekämpfung der Pandemie gehalten haben. Unser „Fußball-Sack“ Hartmut Spellig mit seinen Familienangehörigen sowie mein Sohn Christian waren in diesem Jahr die alleinigen Akteure, um die von Karl-Heinz Ziegenbein gestiftete Tanne mit der Lichterkette auf der Turmplattform zu befestigen.“

Manches war 2020 anders, aber der Baum am Turm leuchtet übers Land

So gab es auch kein feierliches Herunterzählen von Schaulustigen, die sonst immer die Zeremonie der Alten Säcke am Abend vor dem ersten Advent begleiteten. Die elektrisch gesteuerte Zeitschaltuhr ließ diesmal in aller Stille um Punkt 18 Uhr das Licht am Turmweihnachtsbaum erleuchten.

Auf „Wind-Sack“ Heinrich Dürheide geht die Idee zurück, einen Weihnachtsbaum auf dem höchsten Punkt in der Gemeinde Barwedel zu installieren. 2004 leuchtete es erstmals auf der Spitze des ehemaligen Fernmeldeturms der Bundeswehr in 166,15 Meter über Meereshöhe.

Das steckt hinter der besonderen Idee

Was aber genau steckte hinter seiner Idee? „Regelmäßig zum ersten Adventssonntag“, so Dürheide, „lädt die Gemeinde unsere älteren Mitbürger zur Seniorenweihnachtsfeier in den Heidekrug ein. Da habe ich mir gedacht, wenn es nach Beendigung der Adventsfeier draußen schon dunkel ist, leuchtet ihnen auf dem Heimweg von der Turmhöhe die Lichtbotschaft entgegen, dass jetzt die Adventszeit begonnen hat.“ Das sei damals von den Senioren sehr gut aufgenommen worden. Und auch die Bevölkerung habe sich über das Licht, das vom weit und breit höchsten Weihnachtsbaum der Umgebung in den Nachthimmel strahlt, gefreut. „Die Resonanz hat uns überwältigt“, sagte der Alte Säcke Sprecher, „so dass wir fortan an der Aktion festgehalten haben. Selbst wenn in diesem Jahr die Seniorenadventsfeier abgesagt werden musste.“