Finanzausschuss verwehrt Gifhorns Kommunen weiteren Rabatt

Aus Sicht der Kommunen bleibt der Landkreis unerbittlich: Die Gemeinden und die beiden Städte sollen nach den Abstimmungen des Kreisfinanzausschusses am Dienstag über die bereits wegen Corona zugesagte Kreisumlagenentlastung von 30 Millionen Euro bis 2024 keine weiteren Zugeständnisse erhalten. Die Eilantrag des Didderser Bürgermeisters Randolf Moos (SPD) wurde bei den Haushaltsberatungen für 2021 gleich doppelt abgeschmettert.

Der hatte nämlich eine zusätzliche Reduzierung der Umlage (derzeit bei 84 Millionen Euro verortet) um 7 Millionen gefordert – die Summe des Jahresüberschusses. Doch schon bei der Begründung seines Antrags in der Absprache über die Tagesordnung wurde Moos unwirsch unterbrochen: „Eine Dringlichkeit liegt nicht vor“, sagte Erster Kreisrat Thomas Walter. Das Thema könne ohne Schaden zu verursachen auch während der gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Finanzausschuss am Mittwoch, 9. Dezember, behandelt werden. Der Sozialdemokrat verpackte es jedoch schnell als Änderungsantrag beim Tagesordnungspunkt „Finanzielle Unterstützung der Kommunen“ der Grünen – blieb aber auch da erfolglos.

Auch Frank Schlimmes Vorschlag fand keine Zustimmung

Ganz zum Schluss vor der Gesamtabstimmung für den Haushalt 2021 – beinahe wäre sein Wortbeitrag übersehen worden – meldete sich der unabhängige Frank Schlimme noch einmal: „Ich stelle den Änderungsantrag, die Kreisumlage um 4 auf 80 Millionen Euro zu reduzieren.“ Damit verbunden war auch das mögliche Angebot, sie in den kommenden Jahren entsprechend höher ausfallen zu lassen. Der Diskussionsbedarf der Mitglieder war nach mehr als viereinhalb Stunden aber merklich gesunken, so dass dieser Vorschlag nur noch zwei Befürworter fand.

Schließlich stimmte die Mehrheit von sechs Kreistagsabgeordneten für das Gesamtpaket von wenigstens 335,6 Millionen Euro im Ergebnishaushalt – bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen. „Um neue Schulden werden wir nicht herumkommen“, versicherte Walter, „aber ein besseres Saldo entlastet.“ Doch statt der bis Dienstag veranschlagten 12,6 Millionen Euro könnte sich der Darlehensbedarf sogar auf 15,6 Millionen erhöhen, wenn der Eilantrag „Beschulung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ letztlich in seiner teuersten Variante Zustimmung findet.

Landkreis denkt über Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung nach

Denn das bisherige nichtstaatliche Beschulungsangebot der Lebenshilfe reiche nicht mehr als, die vertraglichen zugesagten Kapazitäten in den Nachbargebieten sei ausgeschöpft, sagte Fachbereichsleiter Schule Karsten Kreutzberg. Die Schülerzahlen sind von 238 im Jahr 2016 auf heute 263 gestiegen. Soll der Kreis nun der Lebenshilfe in einer Kooperationsvereinbarung die staatliche Schulträgerschaft für eine Ersatzschule übertragen und damit Einflussmöglichkeiten einbüßen, eine eigene Ersatzschule aufbauen und viel Zeit verlieren oder eine Mischung von beiden anstreben? „Wir sind weiter im Gespräch mit der Lebenshilfe“, so Kreutzberg. Das war auch der Grund für ein Vertagen des Themas auf kommende Woche Mittwoch.