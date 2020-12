In Gifhorn sind etliche Radfahrer ohne Licht unterwegs

Den Fahrradverkehr entlang des Calberlaher Damms haben Polizisten am Mittwochmorgen kontrolliert. Innerhalb von 40 Minuten hätten sie 18 Verstöße von Radfahrern festgestellt, wie die Polizeiinspektion Gifhorn mitteilt. Insbesondere sei die Beleuchtung an den Fahrrädern schadhaft oder gar nicht vorhanden gewesen. Fünf Radler hätten den Radweg in falscher Fahrtrichtung genutzt.

Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Erziehungsberechtigten eingeleitet

Ein 12-jähriger Junge sei mit einem gänzlich verkehrsunsicheren Fahrrad unterwegs gewesen. Die Beamten hätten daraufhin die Eltern des 12-jährigen aufgesucht. Diese hätten eingeräumt ein, die Mängel am Fahrrad ihres Kindes zu kennen, hätten aber keinen Handlungsbedarf gesehen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Erziehungsberechtigten eingeleitet. Ihnen droht nun nach Angaben der Polizei ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro.

red