32 neue Corona-Fälle in Gifhorn – Inzidenz steigt auf 85,0

Die Corona-Fallzahlen im Kreis Gifhorn wollen einfach nicht sinken: 32 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt am Sonntag, genauso viele auch schon am Samstag. Somit steigt die Gesamtrate auf 1134. Da in den vergangenen sieben Tagen 150 neue Fälle registriert wurden, stieg die für viele Hygienemaßnahmen maßgebliche Inzidenz am Wochenende um 25 auf nun 85,0.

Jeweils eine neue Positivtestung meldet Pressesprecherin Sina Sosniak am Samstag für die Augenoptikerschule Hankensbüttel und die Kita Epiphanias in Kästorf. Für die jeweilige Klasse, Gruppe und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde häusliche Quarantäne angeordnet.

Im Hort der Kita Arche sind laut Landrat Andreas Ebel zwei Mitarbeiterinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von der Quarantäneanordnung sind nach Rundschau-Informationen somit auch Kinder der benachbarten Adam-Riese-Schule betroffen.

In der Gebrüder-Grimm-Schule wurde ebenfalls eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet, heißt es in der Mitteilung von Samstag. „In Absprache mit der Schulleitung wurde für die Klasse 4b vom 7. bis 11. Dezember Distanzlernen vereinbart.“

In der Grimm-Schule war zunächst nur eine Schülerin als positiv angegeben worden, dann am vergangenen Donnerstag waren es drei Kinder. Gleichzeitig hieß es vom Kreis, dass „keine weiteren Infektionsschutzmaßnahmen“ nötig seien, weil sich die Kinder zur ansteckenden Zeit nicht in der Schule befunden hätten.

Dass nach solchen Entscheidungen dennoch weitere Infektionen in Kitas, Schulen und auftreten, ist auch im Kreis Gifhorn keine Seltenheit. Somit stellt sich die Frage, ob Ansteckungen nicht auch weiterhin in den Einrichtungen stattfinden – versteckt über Personen, die keine Symptome zeigen und nicht getestet werden. Landrat Ebel antwortet auf diese Frage: „Die Hygienekonzepte an Schulen und Kitas sind gut und wirksam. Dies lässt sich vor allem auch daran festmachen, dass sich das Coronavirus nur in wenigen Fällen auf die K1-Personen übertragen hat (Anm. der Red.: Direkte Kontaktpersonen der Kategorie 1).“ Außerdem pflegten die Schulen im Landkreis die Kontaktlisten so gut, sodass es dem Gesundheitsamt möglich sei, alle Kontaktpersonen zu identifizieren und gemäß der Richtlinien in die entsprechenden Kategorien einzuteilen. „Das sind alles Voraussetzungen dafür, dass es in den Schulen und Kitas zu keinem wesentlichen Infektionsgeschehen gekommen ist“, so Ebel. Allerdings gibt er auch zu, dass es sich bei den Infektionsschutzmaßnahmen „um vorbeugende Maßnahmen“ handele. „Ein 100-prozentiger Infektionsschutz kann auch das beste Hygienekonzept nicht gewährleisten.“

In den meisten Fällen finde eine Ansteckung von Kindern im privaten Rahmen statt. Somit gelange das Coronavirus dann auch in die Schulen und Kindergärten, so Ebel weiter. Für das Pflegeheim Christinenstift in Gamsen kommen der Landrat und das Gesundheitsamt jedoch zu einem anderen Schluss: „Höchstwahrscheinlich hat die Ansteckung in den Gemeinschaftsräumen stattgefunden, sicherlich spielen bei der Verbreitung des Virus auch die Personalräume eine Rolle.“ Denn der erste positive Fall sei eine Pflegekraft gewesen, die weiteren positiven Fälle resultierten als Kontaktpersonen aus diesem Index-Fall. In der Folge steckten sich 14 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 12 Bewohnerinnen und Bewohner an.

Mittlerweile arbeitet das Christinenstift nach dem Pandemieplan, der von den Einrichtungsleitungen gemeinsam mit der Heimleitung des Kreises und dem Gesundheitsamt erarbeitet worden war. „Der betroffene Wohnbereich wurde umgehend separiert“, erklärt Pressesprecherin Ingetraut Steffenhagen auf der Homepage der Dachstiftung Diakonie. Das gesamte Christinenstift ist bis auf Weiteres für Besucher geschlossen.

Alle Bewohner und Mitarbeiter des betroffenen Wohnbereichs seien getestet worden, heißt es weiter auf Homepage. Die zweite Testung durch das Gesundheitsamt sei angesetzt, sagt der Landrat. Sie beginnen nach Rundschau-Informationen am Montag.