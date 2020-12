Zehn Traktoren von "Land schafft Verbindung" fuhren bunt beleuchtet am Abend vor Nikolaus durch die Gifhorner Innenstadt. Die Aktion sollte ein wenig Adventsstimmung in die Stadt bringen, aber auch noch einmal an die Demonstrationen der initiative erinnern, die wegen der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden können.

Landwirte sorgen für Lichterzauber in Gifhorns Innenstadt

Keine Adventsstimmung in Gifhorn? Von Wegen! Einige Landwirte aus dem Landkreis sorgten mit ihren Traktoren am Samstagabend für einen kleinen Lichterzauber vor dem Klinikum und auf den Straßen der Stadt – als Ausgleich für die Entbehrungen in Corona-Zeiten, aber auch als Erinnerung an die Demonstrationen vor den Lockdowns.

Zum Start um 17 Uhr am Mühlenmuseum drückten die Bauern auf die Hupe, schalteten alle Lampen ein – zum Teil hunderte – und brachten die Diesel auf Drehzahl. Aus Lautsprechern übertönte weit hörbare, lieblich klingende Weihnachtsmusik die Motoren. Die erste Aufgabe war eine Ehrenrunde auf dem Parkplatz des Klinikums. „Das Helios machte uns extra die Schranken auf", sagte Marcel Kröger aus Müden, der die bundesweite Aktion der Bewegung „Land schafft Verbindung" auch in Gifhorn mitorganisierte. Schlepper waren mit Lichterketten geschmückt Die Landwirte hatten ihre Schlepper mit zahlreichen Lichterketten geschmückt. „Dafür haben wir uns Stromumwandler besorgt", so Kröger. Denn die handelsüblichen Ketten brauchten 218 Volt mehr, als das Bordnetz hergibt. So erstrahlten die Kraftmaschinen mit bis zu 150 Watt. Einige trugen von innen beleuchtete Gittertanks vor sich her. Die Technik dafür hatte Kröger als nebenberuflicher DJ unter dem Label Kröger Events teils selbst in petto, weitere stellte Marcus Ritter aus Neudorf-Platendorf vom Eventservice Kampu Light zur Verfügung.

Das bunte LED-Geflacker zeigte Wirkung: Etliche Zuschauer standen an den Fenstern des Klinikums und winkten. „Wir wollen das für die Kinder und älteren Leute machen", sagte Kröger – die Aktion sollte ihnen das Leuchten in die Augen zaubern, etwas Hoffnung in der dunklen Jahreszeit verbreiten. Rundfahrt über Braunschweiger Straße und Calberlaher Damm Die Rundfahrt ging weiter über Hamburger, Lüneburger, Celler Straße, an der Stadthalle vorbei, über Aller-Straße, Braunschweiger, Limberg-Straße, über den Alten Postweg, Calberlaher Damm und Konrad-Adenauer-Straße zurück bis zum Mühlenmuseum. Die Menschen blieben stehen, zückten ihre Handys. Flankiert wurde der Treck von Polizeiwagen mit Blaulicht – das hervorragend zu der Illumination der Trecker passte. Kröger: „Die Fahrt ist als Demonstration angemeldet." Das hatte den Vorteil, dass der Zug nicht von roten Ampeln gestoppt oder geteilt wurde, aber mehr als zehn Fahrzeuge waren daher auch nicht genehmigt. Große Demos mit vielen Leuten seien wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen aber auch nicht angebracht, meinte Kröger. Die letzte Protestfahrt gegen die neue Düngeverordnung hatte das Team um Kröger im Januar dieses Jahres auf die Beine gestellt – kurz vor der Pandemie. Lichttraktoren im Kreis Gifhorn Lichttraktoren im Kreis Gifhorn Wiederholung am Sonntagabend in der Samtgemeinde Meinersen Sonntagmittag stand fest: Den gelungenen Lichterkettenumzug wollten die Landwirte umgehend wiederholen, gleich am selben Abend ab 17 Uhr in der Samtgemeinde Meinersen. Die Polizei gab spontan die Genehmigung.