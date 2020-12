Jugendliche stecken in Gifhorn Zeitungsstapel an

Einen Stapel von Sonntagszeitungen, der an der Bushaltestelle vor der IGS am Lehmweg

abgelegt war, haben unbekannte Täter am Samstag, 5. Dezember, gegen 17.20 Uhr angezündet. Der entstandene Brand zerstörte die 100 Zeitungen und das Glas des Buswartehäuschens, wie die

Polizeiinspektion Gifhorn mitteilt. Kurze Zeit später trafen sieben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr unter der Leitung von Lothar Bunk am Brandort ein und konnten das Feuer zügig löschen.

Hinweise auf zwei männliche Jugendliche als potenzielle Brandstifter

Zeugen hätten Hinweise auf zwei männliche Jugendliche als potenzielle Brandstifter gegeben. Diese hätten sich anschließend in Richtung K 114 (Osttangente) entfernt. Um Hinweise bittet die Polizei in Gifhorn: (05371) 9800.

red