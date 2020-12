Vordorf macht Druck bei Neubau oder Sanierung der Turnhalle

Es muss jetzt endlich was passieren – darin war sich der Rat Vordorf am Mittwoch in seiner Sitzung in puncto Turnhalle einig. Mit dem Ziel, dass sich sowohl die Gemeinde als auch die Papenteicher Samtgemeindeverwaltung zügig zusammensetzen, um die Sanierung oder den Neubau der Sporthalle auf dem Gelände der Grundschule als gemeinsames Projekt voranzutreiben, hatten CDU, Grüne und Unabhängige einen gemeinsamen Antrag gestellt. Dieser wurde einstimmig verabschiedet.

Vordorf fordert die Papenteicher Verwaltung damit auf, auf Grundlage der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2017 die gemeinsam von Schulkindern und dem Breitensport genutzte Turnhalle zu sanieren. Die Vordorfer bevorzugen dabei allerdings klar einen Neubau. Zudem soll die Samtgemeinde Förderprogramme speziell für die Sanierung von Sportstätten ermitteln, die infrage kommen würden und damit den Kostenanteil der Kommunen reduzieren. Das gemeinsame Projekt soll unter der Federführung der Samtgemeinde realisiert werden, fordern die Vordorfer.

Undurchsichtige Besitzverhältnisse zwischen Samtgemeinde und Gemeinde

Und noch ein Punkt war dem Rat wichtig: Dass die teils unklaren Besitzverhältnisse und Grenzverläufe zwischen Samtgemeinde und Gemeinde bereinigt werden. So ist es faktisch beispielsweise so, dass eine Grenze zwischen Samtgemeinde und Gemeinde durch die Turnhalle verläuft. „Es ist ein umfangreiches Projekt, beide Verwaltungen müssen jetzt an einen Tisch kommen“, betonte Telse Dirksmeyer-Vielhauer (CDU) mit Blick darauf, dass die Vordorfer bauliche Veränderungen an dem maroden Gebäude aus den 70er-Jahren schon seit Jahren fordern. Auch Frank Engeler (SPD) stimmte zu: „Gut, dass das jetzt angegangen wird.“

Weil die Halle der Gemeinde nicht nur vom Verein, der seit Jahren über schlechte Trainingsverhältnisse klagt, sondern auch von Kindern der Margret-und-Rolf-Rettich-Schule genutzt wird, will die Gemeinde die Samtgemeinde als zuständige Schulträgerin mit in die Pflicht nehmen, sodass die Kosten auf beide Schultern verteilt werden.

Neue Spielgeräte für Spielplatz neben Sportplatz in Vordorf: 2021 ist es soweit

Darüber hinaus teilte Bürgermeisterin Monika Kleemann (CDU) mit, dass der POP (Point of Presence) als Technikzentrale für die Verlegung von Glasfaserleitungen im Laufe dieser Woche aufgebaut wird. Zudem gehe es wohl mit dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle in Eickhorst an der Hauptstraße und in Vordorf an der Schule Mitte 2021 weiter. Nächstes Jahr soll auch der Spielplatz neben dem Sportplatz in Vordorf auf Vordermann gebracht werden – mit neuen Spielgeräten wie Kletterturm, Rutsche und Schaukel. 20.000 Euro sind für die Anschaffung eingeplant.