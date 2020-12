Trotz der 30 angesetzten Tagesordnungspunkte zog Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber die letzte Ratssitzung in diesem Jahr zügig durch, um die Zusammenkunft angesichts der Corona-Auflagen im Dorfgemeinschaftshaus nicht unnötig in die Länge zu ziehen.

Der Rat stimmte einhellig dafür, dass der Standort hinter der Bushaltestelle „Unter den Eichen“ am Schützenplatz für die Errichtung eines Mountainbike-Parcours geprüft werden soll. Sollte der Landkreis dabei feststellen, dass das Vorhaben dort aus unterschiedlichen Gründen nicht realisierbar ist, soll der von den Jugendlichen bevorzugte Bolzplatz als Alternative ins Visier genommen werden.

Thomas Böker (SPD) hielt diese Lösung für unglücklich, da eine Umsetzung hier wesentlich länger dauern werde als auf dem Bolzplatz. Ulrich Schröder (UWG) hatte dafür beim Bolzplatz Bedenken. „Einer Gruppe von Jugendlichen würde was gegeben, einer anderen Gruppe würde aber dafür etwas genommen. Außerdem ist die Nachbarschaftsfrage noch gar nicht geklärt. Den Platz hinter dem Schützenplatz halte ich für optimaler.“

Fahlbusch-Graber stimmte ihrem Fraktionskollegen Böker (SPD) zwar zu, dass eine Doppellösung für Mountainbiker und Fußballer platztechnisch dort funktionieren dürfte, plädierte aber dafür, den Standort dann erneut ins Auge zu fassen, wenn die Fläche „Unter den Eichen“ bei der Prüfung durchfällt. Darauf einigte sich der Rat einstimmig. Zudem sollen die Jugendlichen weiterhin mit eingebunden werden.

Weil die Förderbehörde die Unterlagen jetzt zügig vor Ablauf der Frist benötigt, beschäftigte sich der Rat mit dem von Planungsbüro erstellten Entwurf für den Ausbau der nördlichen Parkplatzfläche am Bahnhof Leiferde – und stimmte diesem einmütig zu. Im ersten Abschnitt soll der jetzige, noch geschotterte Parkplatz befestigt und nach Norden so erweitert werden, dass Platz für insgesamt 90 Stellflächen und zwei Behindertenparkplätze geschaffen wird. Im nächsten Abschnitt werden 88 zusätzliche Stellflächen realisiert. Auch ist ein Fahrradabstellplatz geplant. Wenn alles klappt und die Förderbehörde Mittel bewilligt, könnten die Bauarbeiten Mitte oder Ende kommenden Jahres beginnen. Der Bau- und Umweltausschuss soll sich abschließend Gedanken machen über Beleuchtung, Bepflanzung und Kosten.

Weitere Beschlüsse: In den Haushalt 2021 sollen 1500 Euro eingestellt werden, um die Sitzbänke in der Gemeinde zu nummerieren. So könnten Fußgänger oder Radfahrer, die unterwegs Hilfe benötigen und den Notruf wählen, ihren Standort in der Natur konkret durchgeben. So kann die Notrufzentrale, bei der die Sitzbanknummern hinterlegt werden, genau ermitteln, wo sich die Person befindet. Der Rat stimmte dem CDU-Antrag diskussionslos zu.

2500 Euro gibt die Gemeinde für eine Geschwindigkeitsmesstafel an der Bahnhofstraße am nördlichen Ortseingang aus. SPD und Grüne argumentieren, dass dort zu schnell gefahren werde.

Zudem forderten die Gruppe SPD/Grüne sowie CDU und UWG, dass die Verwaltung zusammen mit der Samtgemeinde Meinersen und der Gemeinde Müden die Planung für einen Radweg zwischen Leiferde und Ettenbüttel entlang der L 283 in Angriff nimmt.

Darüber hinaus wird die Gemeinde 3000 Euro in den Haushalt 2021 einstellen für die Aufstellung zweier Solarlampen am südlichen Ortseingang von Dalldorf in der Hillerser Straße. Das hatte die Gruppe SPD/Grüne beantragt – mit dem Ziel, an dieser Gefahrenstelle für Radfahrer durch entsprechende Beleuchtung für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.