Musiker Volker Schlag ruft alle auf, das Konzert am 20. Dezember zu streamen.

Konzert auf Gifhorner Kultbahnhofbühne via Youtube streamen

Der 20. Dezember steht in Zeiten der Coronapandemie in diesem Jahr deutschlandweit im Zeichen der Initiative #ohnekunstundkulturwirdsstill. Unter diesem Motto vereinigen sich tausende Menschen, die ihre kultur- und künstlerischen Berufe wegen Corona nicht ausüben können.

Auch der Gifhorner Kultbahnhof und die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg mischen mit einer gemeinsamen Aktion mit. Richtig krachen soll es laut Pressemitteilung in den Wohnzimmern der Region am 4. Advent, wenn via YouTube ein ganz besonderes Konzert aus dem Kultbahnhof zu sehen ist. Auf der Bühne stehen Bands und lokale Akteure aus Celle, Gifhorn und Wolfsburg. Obendrauf gibt es neben einer Weltpremiere noch einen Song zum Mitmachen für alle.

Ab dem heutigen Montag können alle (angehenden) Musiker das nötige Material zum Abrocken unter www.sparkasse-cgw.de/meinheimvorteil herunterzuladen und mit den Proben starten. Um 14 Uhr beginnt dann am 20. Dezember die anderthalbstündige Show. Die Auftritte werden ergänzt durch Live-Interviews mit lokalen und überregionalen Größen. „Dieses Projekt ist uns eine Herzensangelegenheit. Wir sind seit vielen Jahren eine der größten Kulturförderer in unserem Geschäftsgebiet und gerade in diesem Jahr sehen wir, wie wichtig es ist, dann engagiert zu sein, wenn Veranstaltungen und Auftritte nicht möglich sind“, wird Stefan Gratzfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, zitiert.

Auch Kultbahnhof-Chef Volker Schlag, der das Format innerhalb weniger Wochen zusammengestellt hat und auch selbst auf der Bühne stehen wird, rührt die Werbetrommel. „Ich möchte dazu aufrufen, die Veranstaltung am 20. Dezember zu streamen und fleißig mitzuspielen.“

Eröffnet wird das Konzert von der 3CityBand mit Künstlern aus Celle, Gifhorn und Wolfsburg, die zum ersten Mal zusammen auftreten. Rene Krebs und Band aus Wolfsburg, die Hounddogs aus Gifhorn sowie die Celler Mutz & The Blackeyed Bandits komplettieren das Line-up. Neben den Auftritten gibt es Gespräche mit Stefan Gratzfeld, Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich, Sänger MC Fitti und Schauspieler Heinz Hönig. Moderieren wird Ex-“No Angels“-Bandmitglied Jessica Wahls.

red