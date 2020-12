Kindern im Bromer Pastor-Bammel-Haus eine kleine Freude bereiten

Brome. Wer einen der 13 jungen Bewohner in der Flüchtlingsunterkunft beschenken möchte, erhält einen Wunschzettel per Mail.

Der Unterstützerkreis des Pastor-Bammel-Hauses hofft auch in diesem Jahr auf viele Weihnachtsgeschenke und Süßigkeiten für die Kinder in der Bromer Flüchtlingsunterkunft in der Schulstraße.

„Aktuell leben dort sechs Jungen und sieben Mädchen im Alter von ein bis sechs Jahren“, wird Sprecherin Cathrin Gose in einer Mitteilung zitiert. „Wir möchten erreichen, dass jedes von ihnen zu Weihnachten ein Geschenk bekommt. Gerade jetzt, wo sie so schwere Zeiten hinter sich haben.“ Durch einige Corona-Fälle stand das Wohnheim wochenlang unter Quarantäne, was auch den kleinen Bewohnern große Geduld abforderte.

Geschenk sollte bis zum 22. Dezember vorliegen

Im vergangenen Jahr hatten sich Frauen des Unterstützerkreises mit den Kindern hingesetzt, um Wunschzettel zu bemalen, die an den bunt geschmückten Weihnachtsbaum im Aufenthaltsraum gehängt worden waren. Bromer Bürger kamen ins Pastor-Bammel-Haus, pflückten sich einen Zettel vom Baum und besorgten das Wunsch-Geschenk (ein Spielzeug im Wert von maximal 30 Euro).

In diesem Jahr werden die Wünsche der Kinder mit Hilfe der Sozialarbeiterin der Einrichtung ermittelt und die Wunschzettel per E-Mail verteilt. Wer ein Kind beschenken möchte, kann eine Mail an die Adresse weihnachten_im_pbh@gmx.de senden. „Sie bekommen dann einen Wunschzettel von uns zugeschickt, und bis zum 22. Dezember sammeln wir die Geschenke und Süßigkeiten ein, um alles zusammen in der Unterkunft abzugeben“, so Gose.

red