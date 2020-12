Die Polizei Gifhorn nahm Samstag früh den Unfall eines Gamsener Fahranfängers an der Brücke am Wilscher Weg auf. (Symbolfoto)

Gifhorn. Laut Polizei gerät der Wagen vor der Brücke am Wilscher Weg über die Bundesstraße 4 ins Schlingern

Gamsener schleudert mit Auto in Brückengeländer

Mit purem Glück hat ein 18 Jahre alter Fahranfänger einen Autounfall auf der Brücke des Wilscher Wegs über die Bundesstraße 4 unverletzt überstanden. Wie die Polizei am Montag auf Anfrage bestätigte, geriet der ältere Renault Clio des Gamseners in der Nacht zu Samstag gegen 1.45 Uhr in einer Kurve vor der Brücke nach links auf die Gegenfahrbahn.

