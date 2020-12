Finanziell erreicht der Tankumsee-Kletterturm neue Höhen

Wie teuer wird der Bau des Kletterturms am Tankumsee wirklich? Zweifel an der Finanzierung des neuen Publikumsmagneten waren aufgekommen, nachdem die Betriebsgesellschaft den 400.000-Euro-Notkredit zur Deckung des akuten Finanzbedarfs unter anderem mit Kosten für den Aufbau des Kletterturms begründet hatte. Doch genau für dieses Projekt hatten Landkreis Gifhorn sowie Gemeinde und Samtgemeinde Isenbüttel der Firma bereits ein Gesellschafterdarlehen über 700.000 Euro gewährt.

Auf Nachfrage räumt Tankumsee-Geschäftsführer Mathias Schulz ein, dass „Aufwendungen für die Befestigung von Grund und Boden separat berechnet werden und nicht in den 700.000 Euro enthalten sind“. Ebenfalls mit auf die Rechnung kommt ein 100 Quadratmeter großes eigenes Betriebsgebäude „in Holzbauweise“. Wie teuer diese veritable Blockhütte mit Kiosk, Ticketverkauf und Sozialraum für die Mitarbeiter wird, erwähnt Schulz nicht. Unter 300.000 Euro dürfte da wenig zu machen sein.

Apropos Personal: Schulz teilt auf Anfrage mit: „Die Personalsuche wird derzeit intensiv vorbereitet. Anfang des Jahres wird es die ersten Ausschreibungen geben.“ Aha. Im August, also vor vier Monaten, hatte Kreisrat Rolf Amelsberg zu demselben Thema mitgeteilt: Die eigens gegründete Erlebnisturm Tankumsee GmbH suche bereits ein Team für den Kletterturm mit Riesenschaukel und See-Seilbahn: „Die Personalrecherche läuft derzeit.“

Zum Baustart deutete Schulz erneut eine Vertagung an: „Die Planungen laufen in die Richtung, dass die Arbeiten vor Saisonbeginn anlaufen.“ Läuft's? Und wann ist der Turm fertig? Man sei abhängig von der Witterung und der Verfügbarkeit von Firmen, bleibt Schulz vage.

Auf der juristischen Seite im Streit mit der hingehaltenen Betreiberfirma No Limit geht das Verfahren in eine neue Runde. Richterin Christiane Wurdack-Scheibel verkündete am 14. Dezember einen Beweisbeschluss. Zu den Aussagen von Tankumsee-Gesellschaft und No Limit müssen sich jetzt Zeugen äußern, voraussichtlich ein Gutachter. No Limit klagt vor dem Landgericht Braunschweig millionenschweren Schadenersatz für entgangenen Gewinn ein.

Dem Vernehmen nach hat der Landkreis genau die Erlösaussichten des Kletterturms in dem Verfahren mittlerweile als recht überschaubar dargestellt. Der Kletterturm erreiche doch eher ein begrenztes regionales Publikum.