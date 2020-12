Gifhorner Kirche im Brauhaus spendet 10.000 Euro für Hospizhaus

Die Gifhorner Kirche im Brauhaus stellt der Hospizstiftung für den begonnenen Bau des Hospizhauses 10.000 Euro zur Verfügung. Das teilt Pastor Lothar Krauss mit.

Es gehört zur Tradition der Freikirche, die Gemeindespende zu Heiligabend an eine soziale Einrichtung in Gifhorn oder im Landkreis zur Verfügung zu stellen. Kamen die Beträge in den vergangenen Jahren bereits Einrichtungen und Initiativen wie dem Verein Stellwerk, der Gifhorner Tafel, dem Kinderfonds Kinder brauchen Zukunft oder der Diakonie zugute, unterstützt die Kirche nun das Haus für den würdevollen Abschied. Pastor Krauss: „ Die Kirche im Brauhaus ist dabei vom Bibelwort Suchet der Stadt Bestes inspiriert.“ Mitglieder, Freunde und Unterstützer der Kirche hatten sich an Heiligabend an der Weihnachtsaktion beteiligt. Krauss: „Wir sind überwältigt von der großen Beteiligung und sehr froh, dass wir einen Beitrag für diese wertvolle Einrichtung geben können. Wir danken allen, die mit ihrem Beitrag diese beachtliche Hilfe ermöglicht haben.“

Der Online-Gottesdienst an Heiligabend wurde nach einer Bilanz der Kirche im Internet gut besucht. Viele Zuschauer nutzten den kreativ-dynamischen Gottesdienst mit „Gifhorn Flair“ über die Feiertage. Dankbar registrierten die Mitarbeiter, dass ihr Angebot bis Sonntag an insgesamt 1421

Geräten aufgerufen worden war. Das entspricht nach vorsichtiger Rechnung der Kirche 2000 bis 3000 Zuschauern. Der Beitrag wird noch bis 2. Januar auf YouTube zur Verfügung stehen.

Abhängig vom Infektionsgeschehen werden die nächsten Gottesdienste am Sonntag, 10. Januar um 10.00 Uhr und 12.00 Uhr im Brauhaus angeboten. Aktuelle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind im Internet unter www.kirche-im-brauhaus.de zu finden.