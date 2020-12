Autofahrer zerstört bei einem Unfall Bromer Kriegerdenkmal

Das 1877 errichtete Kriegerdenkmal in der Ortsmitte hatte für den Flecken Brome stets eine besondere Bedeutung – jetzt ist es bei einem Autounfall völlig zerstört worden. Das von Bromer Handwerkern einst aufgestellte und gestiftete Ehrenmal erinnerte an die Gefallenen der Gründungskriege des deutschen Nationalstaates und war bis in die jüngste Vergangenheit häufig Schauplatz großer Ereignisse im Ort. Dort spielte beispielsweise der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Brome, bevor am Weihnachtsbaum die Lichter eingeschaltet wurden.

Der Platz war in der Zeit, als die Burg umgebaut wurde, eine willkommene Ausweichstation. Das alles ist nun Geschichte: Ein Autofahrer hat kürzlich für einen Totalschaden gesorgt, nachdem er die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Der Unglücksrabe hatte sicher nicht damit gerechnet, dass er allein am Denkmal einen Schaden von einigen 10.000 Euro anrichten würde. Ehrenmal aus Sandstein, Friedenseiche und der schmiedeeiserne Zaun sollen möglichst aus dem vorhandenen Material wiedererrichtet werden – so ist die Absprache zwischen Denkmalschutzbehörde des Landkreises und Bürgermeister Gerhard Borchert.

Wer haftet für den Schaden?

Die Fleckenverwaltung hat sich mit der Versicherung des Autofahrers bereits in Verbindung gesetzt und hofft, dass der Schaden anerkannt wird, damit nicht die Gemeinde auf den Kosten sitzen bleibt. Aber zunächst einmal muss überhaupt jemand gefunden werden, wer imstande ist, eine derartige Restaurationsarbeit anzugehen.