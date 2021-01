Kreis Gifhorn verzeichnet drei weitere Corona-Todesfälle

Die Zahl der Corona-Patienten im Helios-Klinikum in Gifhorn steigt.

Gifhorn. Das Helios-Klinikum meldet weiterhin steigende Zahl an Covid-19-Patienten. Der Wert der Neuinfektionen bricht über Silvester und Neujahr zunächst ein.

Drei weitere Todesfälle im Kreis Gifhorn meldet das Landesgesundheitsamt in seiner täglichen Corona-Statistik am Samstagmorgen. Damit steigt die Gesamtzahl auf 28.

„Alle verstorbenen Personen gehörten der Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern an“, ergänzt der Pressesprecher des Landkreises, Jan-Niklas Schildwächter, die Angaben. Alle Personen seien aus Alters- oder Pflegeheimen zur Behandlung im Krankenhaus gewesen. Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Gifhorn lag mit 6 allerdings bei einem niedrigen einstelligen Wert – wohl aber auch bedingt durch eine geringere Test- und Meldetätigkeit über Silvester und Neujahr.

Mehr Covid-19-Patienten im Helios-Klinikum

Am Neujahrstag waren noch 43 Neuinfektionen gemeldet worden, am Silvester-Donnerstag gar 93. Die Gesamtzahl der seit März mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Kreis Gifhorn liegt nun bei 2211. Aus den Fallzahlen der vergangenen sieben Tage ergibt sich laut Landesgesundheitsamt nun eine Inzidenz von 140,5 auf 100.000 Einwohner. Damit liegt der Landkreis auf Platz fünf in Niedersachsen – hinter der Grafschaft Bentheim (162,6), Osnabrück (151,4), Delmenhorst Stadt (145,7) und Osnabrück Stadt (142,8). Der Landesdurchschnitt liegt bei 91,5.

Derweil steigt die Zahl der Covid-19-Patienten im Helios-Klinikum unvermindert nach oben. Für den 1. Januar meldete das Klinikum 56 infizierte Menschen in Behandlung (+4 zum 30. Dezember), davon wie gehabt 13 auf der Intensivstation.

Infektionsfälle in Pflegeeinrichtungen

Der Landkreis meldet für folgende Pflegeeinrichtungen weitere Infektionsfälle seit vergangenen Donnerstag: Christinenstift Gamsen (+1, eine Mitarbeiterin beziehungsweise einen Mitarbeiter), Friedrich-Ackmann-Haus Gifhorn (+2, Bewohner und Mitarbeiter), Seniorenresidenz Meinersen-Ohof (+1, Bewohner), Pflegeheim für Volljährige (+2, Bewohner), Seniorenresidenz Meine (+1, Mitarbeiter), Eberhard-Schomburg-Haus Gifhorn (+6, davon vier Bewohner und zwei Mitarbeiter), Pflegeheim Brömmelkamp 13 (+1, Mitarbeiter) und Pflegeheim Brömmelkamp 15 (+1, Bewohner).