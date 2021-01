Kulturverein Meinersen organisiert Impf-Vortrag

Meinersen. Kultur in Shutdown-Zeiten? Der Kulturverein Meinersen zeigt Alternativen auf und bietet einen Vortrag zum Thema Impfen an – per Videokonferenz.

Corona macht der Kultur zu schaffen – was liegt also näher als sich mit eben diesem Thema zu beschäftigen. Der Kulturverein Meinersen hat deshalb einen Vortrag zum Thema Impfen vorbereitet, der am Sonntag, 10. Januar, ab 17 Uhr per Videokonferenz gehalten wird.

Anmeldung per Mail ist erforderlich

Wie Brigtte Rodloff erläutert, werde Dr. Jörg Antonschmidt vom Hausärztezentrum Meinersen informieren und Hintergründe erläutern. Interessenten können sich per Mail unter folgender Adresse anmelden: susanne.hopp@kulturverein-meinersen.de Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Erstes Autokonzert war ein Erfolg

Der Kulturverein wolle sich nicht unterkriegen lassen. Das habe unter anderem das erste Autokonzert in Meinersen und der Poetry-Slam im Kulturzentrum gezeigt. Der Rathauspark bot eine großartige Kulisse für ein Rockkonzert und den Park vor dem Künstlerhaus durfte der Kulturverein für eine Tanzveranstaltung zur Unterstützung der Tänzer und Musiker nutzen, blickte Rodloff zurück ins vergangene Jahr.

