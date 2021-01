Quarantäne: Haus Empatica Osloß sucht dringend Pflegefachkräfte

Das Haus Empatica an der Hauptstraße in Osloß hat wegen Corona derzeit akute Personalnot – und sucht händeringend nach Unterstützung.

Wie so viele Alten- und Pflegeheime im Landkreis Gifhorn, hat es auch das Haus Empatica in Osloß erwischt. Sowohl einige Mitarbeiter als auch Bewohner sind positiv auf das Corona getestet worden. Die Folge: Teile des Personals mussten sofort in Quarantäne, die vielen helfenden Hände fehlen dadurch in der Einrichtung. Dabei werden sie jetzt dringender denn je gebraucht.

Freiwillige springen ein -- schmieren Brote, reden mit den Senioren, sind einfach für sie da

Jenny Burgstedt ist Wohnbereichsleiterin in dem Osloßer Lebens- und Gesundheitszentrum, das im August 2017 eröffnet wurde und in dem mittlerweile rund 80 Bewohner auf drei Etagen leben. Über soziale Medien hatte sie am Donnerstag einen Aufruf gestartet, in dem sie Menschen suchte, die bei der Betreuung und Versorgung einspringen können. Egal ob in der Essensausgabe, Wäsche oder Pflege – die Not ist groß. Als unsere Zeitung sie am Samstag bei der Arbeit erreichte, berichtete sie, dass sie schon fleißige Helfer gefunden habe, die auf den Wohnbereichen mit anpacken. „Sie sind für das Herz der Bewohner da, fragen, ob es ihnen gut geht, reden mit ihnen oder schmieren Brote“, erläuterte Burgstedt. Weil sich schon so viele gemeldet haben, musste sie den Aufruf sogar wieder aus dem Netz nehmen. „Ich hatte Schwierigkeiten, das zu koordinieren.“

Was jetzt nach wie vor dringend benötigt wird, sind Pflegefachkräfte mit medizinischem Hintergrund oder Pflegehelfer, die bereit sind, auch beim Waschen der Bewohner unter die Arme zu greifen. „Jede Hand hilft uns“, betont Burgstedt, die teils 12-Stunden-Schichten schiebt und kaum zur Ruhe kommt.

Die verschärfte Corona-Situation im Haus bringt sowohl Personal als auch Bewohner ihre Grenzen. Die Senioren sind derzeit isoliert, Besucher dürfen nicht ins Heim. „Die Psyche leidet darunter.“ Einigen derer, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, gehe es schlecht, sie würden im Krankenhaus behandelt. Das Personal unterziehe sich täglich vor Dienstantritt einem Corona-Schnelltest. Eine Woche durchplanen sei für die Mitarbeiter im Moment nicht möglich, von Tag zu Tag müsse umorganisiert werden. Burgstedt: „Es kommt ja immer wieder was Neues.“

Wer sich in der Pflege auskennt, meldet sich bitte im Haus Empatica unter 05362 9376400.