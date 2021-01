Gifhorner Helios-Klinikum stellt klar: Kreißsaal weiter geöffnet

Das Helios-Klinikum Gifhorn gilt als beliebte Geburtsklinik in der Region. Trotz der Pandemie wurden im vergangenen Jahr 1.399 Kinder in Gifhorn geboren, das entsprach 673 Mädchen und 726 Jungen. Und daran hat sich auch im neuen Jahr nichts geändert. Den Auftakt machte Neujahrsbaby Lejhana, das morgens um 7.43 Uhr auf die Welt kam. Glücklich über die Geburt waren Mutter Marie Lindner, Vater Egzon Shatri und das vierjährige Brüderchen Loan.

Wegen der Hebammen aus dem Kreis Helmstedt zur Entbindung nach Gifhorn

„Es war eine tolle Geburt“, erzählte die 26-jährige. „Lejhana kam schnell und es war nicht so schmerzhaft.“ Vor allem ist Marie Lindner über die „tollen Hebammen“ glücklich. Wegen denen sei die Familie aus Flechtorf, Kreis Helmstedt, auch ins Gifhorner Klinikum zur Entbindung gegangen.

„Wir freuen uns über das anhaltende Vertrauen von jungen Eltern im Umkreis. Selbst in Zeiten einer weltweiten Pandemie“, sagt Oberarzt Rainer Bödecker. Aufgrund der hohen Infektionszahlen im Landkreis Gifhorn sei es zuletzt vermehrt zu Gerüchten rund um die Schließung des Kreißsaals im Helios Klinikum Gifhorn gekommen. „Diese möchten wir zurückweisen, denn Geburten sind in unserem Klinikum weiterhin möglich“, so Bödecker. Das Team der Geburtshilfe sei selbstverständlich weiterhin für die Patienten da und betreue sie mit gewohnter Qualität.

Begleitung bei der Geburt ist im Helios-Kilinikum erlaubt

Eine Sprecherin des Helios-Klinikums verweist auf die geltenden Regeln, die in allen Krankenhäuser ähnlich üblich sind. Eine Person dürfe die Schwangere während der Geburt mit dem Einsetzen der Wehen begleiten. Voraussetzung sei, dass die Begleitperson nicht positiv auf COVID-19 getestet wurde. Falls bei der Schwangeren ein Verdacht oder sogar eine Corona-Infektion besteht, leitet das Geburtshilfe-Team besondere Maßnahmen ein.

Die Geburt findet in einem Isolationskreißsaal statt. „So möchten wir das Risiko reduzieren andere Patienten oder Mitarbeiter zu infizieren“, erklärt Bödecker. Nach der Geburt müsse die Begleitperson das Klinikum verlassen. Innerhalb des Klinikums gelten die allgemein bekannten Hygienemaßnahmen. Außerdem besteht eine generelle Mundschutzpflicht. „Die Schwangere bitten wir ihren Mund-Nasen-Schutz bei den Voruntersuchungen bis zur Geburt zu tragen“, so der Oberarzt.