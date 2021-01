Inzidenz sinkt, Zahl der Todesopfer in Gifhorn steigt

Die Corona-Lage im Kreis Gifhorn entschärft sich offenbar nur langsam in kleinen Schritten: Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank am Mittwoch bei 26 Neuinfektionen um 36,7 Punkte auf 153,5. Allerdings vermeldete der Kreis weitere fünf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Landrat Andreas Ebel weist derweil die jüngste Kritik an Corona-Maßnahmen „auf das Schärfste zurück“.

Zum einen hatte der SPD-Kreistagsabgeordnete Jannis Gaus bemängelt, dass einige Quarantäneanordnungen des Gesundheitsamts erst nach Ablauf des verordneten Zeitraums bei den betroffenen Personen eingetroffen seien und dass die angekündigten Anrufe ausblieben – „die Kontaktverfolgung findet schlicht nicht statt“, so Gaus. Darauf antwortet Ebel: „Grundsätzlich ist die mündliche Anordnung ausreichend, rechtswirksam und damit bindend.“

Gesundheitsamt unter hoher Belastung

Die Vorgabe laute auch, mit jedem Betroffenen dieses Gespräch zu führen. Aber: „Die derzeitige Belastung des Gesundheitsamtes ist aufgrund der Infektionslage im Landkreis Gifhorn sehr hoch. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun alles, die Kontaktpersonen zu ermitteln und die Infektionsketten zu unterbrechen.“

Auch prangerte Gaus an, dass die Hygienekonzepte in Heimen und Kirchen nicht schon vorher konsequent kontrolliert worden seien. Auch das weist der Landrat „umfassend zurück“: Die Konzepte seien immer wieder angepasst und verbessert worden.

Landesweit Infektionen in 181 Einrichtungen

Trotzdem sei es landesweit in 181 Einrichtungen und 27 Landkreisen zu Infektionen gekommen. „Insofern wird allein daran deutlich, dass die Entwicklung der zweiten Welle landesweit ein Problem für diese Einrichtungen darstellt.“ Naturgemäß finde bei der Pflege „sehr naher Hautkontakt“ statt – das mache es dem Virus einfacher. „Und wenn Inzidenzwerte steigen, sind Einträge durch Personal und Angehörige möglich.“ In den Kirchen stelle man fest, „dass seit der Allgemeinverfügung hinsichtlich der Gottesdienste das Infektionsgeschehen geringer geworden ist“.

Kreistagsabgeordneter Arne Duncker (Grüne) war in Sachen Ausgangssperre „der Auffassung, dass die frühe 20 Uhr-Grenze nicht sinnvoll“ sei, weil das Ältere zwinge, einkaufen zu gehen, wenn es im Supermarkt voll ist. Das Lieferverbot nach 20 Uhr gefährde Betriebe zusätzlich. Ebel jedoch ist der Meinung, dass die Eindämmung des Infektionsgeschehens Priorität habe. „Dafür sind leider weitere einschränkende Maßnahmen erforderlich.“ So solle sichergestellt werden, dass nach 20 Uhr möglichst wenige Personen unterwegs sind. Lieferdienste würden „gerade auch in geselligen Runden oftmals in Anspruch genommen“ – die Attraktivität für Treffen solle gemindert werden.

Bei Dunckers Vorwurf an zu späten Impfstoffforderungen verweist der Landrat auf das Land: „Das Management des Landes zur Verteilung des Impfstoffs ist leider teilweise sehr chaotisch gewesen.“ Erst einen Tag vor Heiligabend habe es überhaupt Vorgaben gegeben, wer geimpft werden soll. Ebel: „Der Landkreis hat umgehend alle Vorbereitungen aufgenommen. Alle verfügbaren Impfdosen wurden schnellstmöglich verimpft.“