Abiturienten fühlen sich allein in der Schule nicht immer wohl

Gifhorn. Eine Umfrage am Otto-Hahn-Gymnasium in Gifhorn zeigt: Präsenzunterricht ist für viele einfacher, aber nicht immer nötig, wenn die Technik mitspielte.

Im Kreis Gifhorn gehen derzeit nur die Abschlussjahrgänge in die Schulen. Wie fühlen sich die Schülerinnen und Schüler dabei? Wie wichtig ist ihnen der Präsenzunterricht? Viele sind froh über den persönlichen Kontakt zu Lehrer und Freunden – aber nicht alle sind glücklich mit der Ausnahmeregelung für sie und zufrieden mit der Umsetzung. Das zeigt eine Umfrage unter Abiturienten des Otto-Hahn-Gymnasiums.

Mattea Rudolf aus Calberlah

Mattea Rudolf. Foto: privat

Die ersten paar Tage war es ziemlich erschreckend und fremd. Man hatte das Gefühl, total falsch am Platz zu sein. Die Schule ist wirklich sehr still. Es beruhigt mich sehr, dass ich weiß, dass ich so wenigstens auf Abstand bin. Mir persönlich bringt der Präsenzunterricht gerade nicht so viel. Ich habe mir bis jetzt noch nicht gedacht: "wow, wie gut, dass ich heute da war. Ich hätte so viel verpasst." Ich bin letztes Jahr auch sehr gut mit Homeschooling klargekommen und war sogar produktiver. Ich würde mich zurzeit dort viel sicherer fühlen. Im Bus sitzen maximal drei Personen. Das ist eine extreme Erleichterung, wenn man bedenkt, dass wir da vor Weihnachten Schulter an Schulter standen. Mich bedrückt, dass ich in der Schule bin, meine Freunde sehe und ihnen trotzdem irgendwie fern bin.

Marieke Klaus aus Wasbüttel

Die meisten von uns fühlen sich nicht wohl, zur Schule zu gehen. Auch Lehrer haben das gesagt. Wir haben schon sehr viele Kontakte. Wenn wir mit Videokonferenzen arbeiten würden, wäre der Unterschied zum Präsenzunterricht nicht wirklich groß. Natürlich sind viele von uns mit den Gedanken woanders, weil uns die aktuelle Situation bedrückt. Da viel Unterricht ausgefallen ist, werden aber auch Themen aus dem Abitur herausgenommen. Ich denke, dass manche Lehrer aufgrund der aktuellen Situation ein bisschen großzügiger sind, was die Noten angeht. Wie die meisten freue ich mich darauf, alle meine Freunde zu sehen, ins Kino zu gehen und einfach vieles zu machen, was gerade nicht vorstellbar ist.

Linus Silberstein aus Calberlah

Linus Silberstein aus Calberlah Foto: privat

Die Pausen sind sehr merkwürdig, weil man die Schule für sich ganz allein hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch echt entspannt. Ich denke, das Wichtigste könnte ich mir selbst beibringen, aber natürlich ist der direkte Unterricht schon einfacher. So kann man auch schnell Probleme oder Fragen klären. Der Unterricht funktioniert gut. Er fühlt sich quasi normal an, auch wenn bestimmte Dinge wie Gruppenarbeiten nicht funktionieren. Weniger gut ist meiner Meinung nach das Hygienekonzept. An einigen Stellen könnte ruhig nachgebessert werden. Das große Manko ist aber, dass es keine richtigen Feiern gibt. Wir haben jetzt 13 Jahre auf das Abitur hingearbeitet, nur um das bisschen Feiern verboten zu bekommen.

Joanne Smetana aus Wettmershagen

Joanne Smetana aus Wettmershagen Foto: privat

Es ist ungewohnt ruhig und leer auf den Fluren. Morgens sind die Parkplätze wie leergefegt. Dies ist zugleich ein sehr angenehmes Gefühl, weil die Eltern-Taxis nicht mehr die Straße verstopfen. Durch die Teilung einiger Kurse ist es schwerer, gut voranzukommen, weil die Lehrer die Räume wechseln und zwei Gruppen gleichzeitig beschäftigen müssen. Ich bin mit dem Online-Unterricht gut klar gekommen. Dabei kommt es zum einen auf das Engagement des Lehrers an und auf das des Schülers. Trotz erschwerter Bedingungen versuchen die Lehrer das Beste. Leider stehen uns Schülern keine Desinfektionsmittel zur Verfügung. Ich freue mich in der Zeit nach Corona am meisten darauf, wieder neue Leute kennen zu lernen, spontan auf Feiern zu gehen, nachts unterwegs sein, ohne ein Ziel vor Augen zu haben.

Rahel Pröve aus Isenbüttel

Rahel Pröve aus Isenbüttel Foto: privat

Es ist tatsächlich etwas entspannter ohne so viele Schüler. Am anstrengendsten ist das ganze Hin und Her, was eine vernünftige Vorbereitung auf das Abi erschwert. Manche freuen sich aber über die zusätzliche Zeit, in der sie Zuhause selbstständig arbeiten können. Die ganze Ungewissheit und Unregelmäßigkeit machen mich momentan ziemlich fertig. Das Abitur ist ohnehin eine stressige Sache, da trägt so eine Pandemie kaum etwas Positives bei. Ich freue mich darauf, endlich meine Freunde im Ausland besuchen zu können.

Esther Wege aus Gifhorn

Esther Wege aus Gifhorn. Foto: privat

Vor Unterrichtsbeginn kommt man bei den Fahrradständern an und kein einziges Rad steht dort. Man geht durch eine leergefegte Schule und begegnet niemandem. In den Fächern, in denen wir noch nicht mit dem Unterrichtsstoff durch sind, ist Präsenzunterricht auf jeden Fall besser als Homeschooling. Wiederholen könnte man auch zu Hause. Anstrengend ist die Unwissenheit darüber, wie wir Unterricht haben, wie die Abiprüfungen geändert werden und was man nach der Schule machen kann. Pläne wie Auslandsjahre gestalten sich schwieriger und man weiß nicht, ob man ein Studium in Präsenz beginnen und neue Leute kennenlernen kann. Ich freue mich darauf, wieder auf Konzerte zu gehen und frei reisen zu können.

Leon Gust aus Gifhorn

Ehrlich gesagt ist es ein sehr beklemmendes Gefühl, da wir in Deutschland die einzigen sind, die aktuell nach dem Modell A zur Schule gehen. Da durch die Kürzungen im Lehrplan der Stoff schnell durchgearbeitet wurde, sind wir größtenteils nur noch dabei, zu wiederholen. Daher bin ich der Meinung, dass man es auch im Homeschooling schaffen könnte. Allerdings ist es gut, wenn man Zwischenfragen direkt beantwortet bekommt. Mich bedrückt die Angst vor einem schlechten Ausfall des Abiturs - und eventuelle negative Folgen, was die Zukunft betrifft.

Sina Neubauer aus Rötgesbüttel

Es ist seltsam: Die ganzen Kinder fehlen, die einen umlaufen und anpöbeln. Ich persönlich finde das aber angenehm. Man kommt nicht immer mit Kopfschmerzen nach Hause. Eigentlich wäre Homeschooling sinnvoll, allerdings hat das nicht funktioniert. Oft ist IServ abgestürzt und viele Schüler hatten Probleme mit Internet und Selbstorganisation. Den Stress will ich mir nicht nochmal antun. Grundsätzlich finde ich, dass die meisten Lehrer gute Arbeit leisten. Sie geben sich größte Mühe. In Bezug auf die Regeln läuft allerdings vieles nicht optimal. Das mit dem regelmäßigen Lüften haben manche Lehrer nicht verstanden. Viele vergessen es auch einfach. Sehr problematisch finde ich, dass auf Sparen gesetzt wird. Wenn ich schon in der Kälte sitze, wenn die Fenster offen sind, kann man wenigstens die Heizung aufdrehen, wenn die Fenster zu sind. Ich habe Angst davor, dass das diesjährige Abitur als „Corona-Abitur“ und nicht als vollwertiges angesehen wird.