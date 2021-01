Landwirt-Demo in Warenholz

Etwa 50 Bauern standen am Donnerstag in Warenholz mit ihren Schleppern für Landwirt Helmut Evers Spalier. Mit seiner Frau Birgit führt der Landwirtschaftsmeister einen Milchbetrieb. Dass Milchprodukte ihren Wert haben machte er am Abend in der NDR-Sendung Das! deutlich.

Foto: Dirk Kühn