Der Pendlerparkplatz an der Bundesstraße 4bei Gifhorn bleibt erhalten. Das ist ein Beispiel für die Überarbeitung der Ausbaupläne der vielbefahrenen Nord-Süd-Achse zwischen Gifhorn und Braunschweig.

Planer passen B-4-Ausbau zwischen Gifhorn und Braunschweig an

Es kommt Bewegung in die Planung der Ortsumgehungen Rötgesbüttel und Meine im Verlauf der Bundesstraße 4 zwischen Gifhorn und Braunschweig. Die Landesbehörde für Straßenbau in Wolfenbüttel hat vor dem ausstehenden Erörterungstermin die Unterlagen für das 90-Millionen-Euro-Projekt überarbeitet. Behördenchef Michael Peuke zufolge haben die Planer dabei viele Argumente und Hinweise aus Stellungnahmen nach der Erstveröffentlichung der Pläne eingearbeitet in die Entwürfe für die elf Kilometer lange vierspurige Trasse.

Schutzräume für Feldlerchen verbessert

Die Akten habe man nun der Planfeststellungsbehörde übergeben, so Peuke. Das ist eine eigene Abteilung der Landesbehörde mit Sitz in Hannover. Damit ist ein präzise festgelegtes Verfahren eröffnet. Die Prüfer verifizieren die Unterlagen und erarbeiten etwaige eigene Anpassungen. Die würden in Wolfenbüttel eingearbeitet, um die Bände dann erneut auszulegen.

Inhaltlich geändert hat sich Michael Peuke zufolge eine Menge. Die Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in die Natur sind alle auf neuestem Stand. Speziell die Schutzräume für Feldlerchen sind verbessert. Bauseitig sehen die Planer mittlerweile eine Querung für Radfahrer und Fußgängerinnen zwischen Vordorf und Meine vor statt eines Radweges an der Kreisstraße 113. Hinweise zu Wirtschaftswegen, Wasserdurchlässen bis hin zu Grundstückseinfahrten sind nach Hinweisen der Beteiligten angepasst.

Bodenfilter zur Entwässerung der Fahrbahn

Eine ganz praktische Lösung fanden die Planer für eine bislang eher inoffizielle Idee zur Verkehrsentlastung. Ein Pendlerparkplatz, auf dem sich Fahrgemeinschaften an der Einmündung der Braunschweiger Straße auf die B 4 treffen, wird als offizielle Einrichtung erhalten. Dafür habe man eine Fläche ganz in der Nähe in Höhe des Wertstoffzentrums Ausbüttel sichern können, freute sich Peuke.

Ebenfalls auf dem neuesten Stand ist die Entwässerung der Fahrbahn. Statt Regenrückhaltebecken gibt es nun speicherfähige Bodenfilter, so Peuke. Auch den nächsten Schritt für diese Anpassungen haben die Planer bereits vollzogen. Die Unterlagen für den Grunderwerb haben sie geändert. Die Planungen für einen Ausbau der Nord-Süd-Achse zwischen Gifhorn und Braunschweig laufen seit mehr als 16 Jahren. Damals wurde das Raumordnungsprogramm angepasst. Der Kreis Gifhorn ließ auf eigene Kosten Detailpläne für ein Planfeststellungsverfahren erarbeiten, um das Verfahren für die staugeplagte Strecke zu beschleunigen. Nach wie vor wälzen sich tagtäglich mehr als 20.000 Fahrzeuge durch die Dörfer, darunter Tausende Lastwagen.