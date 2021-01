Gifhorner Impfstart steht schon wieder auf der Kippe

Aus dem Krisenstab des Gifhorner Gesundheitsamtes kommen am Freitag durchwachsene Botschaften. Der Impfstart in der Stadthalle steht einmal mehr auf der Kippe.

Ist das Schlimmste in Gifhorns Alten- und Pflegeheimen überstanden? Am Freitag, als der Krisenstab weitere vier Corona-Opfer bekanntgab, meldete die Kreisverwaltung offiziell den Abschluss der Erstimpfung in den Einrichtungen, in denen das Virus vor allem seit Dezember verheerend gewütet hatte. Fast alle der bislang 87 Toten waren alte Menschen. Die Mehrheit der Opfer raffte es in den Heimen dahin. Dort heißt es jetzt aufatmen. Eher noch durchatmen vor der anstehenden Zweitimpfung, die laut Landrat Andreas Ebel bereits von Dienstag, 26. Januar, an verabreicht werden soll.

Klinik-Personal und Rettungsdienst sind bereits geimpft.

Am Freitag bekamen noch die letzten impfwilligen Beschäftigten des Helios-Klinikums ihre erste Dosis gespritzt. Das Personal der Rettungsdienste ist ganz überwiegend immunisiert. In den Heimen sind 2348 Frauen und Männer geimpft, die Bewohner als verwundbarste Bevölkerungsgruppe, das Personal als potenzielle Überträger.

Doch die Erfolgsmeldung wird schon wieder getrübt. Während das Land für die Zweitimpfung Vakzine reserviert hat, ist nach Darstellung der Kreisverwaltung einmal mehr unklar, ob von 2. Februar an die Bevölkerungsgruppe jener Über-80-Jährigen geimpft werden kann, die privat zu Hause leben. „Leider gibt es vom Land immer noch keine konkrete Aussage, wann die ersten stationären Impfungen im Impfzentrum Gifhorn stattfinden können. Als voraussichtlicher Starttermin ist der 1. Februar genannt worden. Das setzt jedoch voraus, dass zu diesem Zeitpunkt Impfstoff zur Verfügung steht und Terminbuchungen über das Land ermöglicht werden“, formulierte Ebel schwerwiegende Sorgen.

Die Inzidenz der letzten sieben Tage sinkt langsam weiter.

Immerhin: Die Zahl der Neuerkrankungen ging am Freitag weiter langsam zurück. 42 Infektionen zusätzlich sind bestätigt. Die „Messlatte“, die Inzidenz, sank um 10,8 auf 138,2 – es ist die Bezugsgröße von Neuerkrankten pro 100.000 Einwohner im Kreis. Insgesamt steckten sich in den vergangenen sieben Tagen also 244 Menschen neu an. Das Helios-Klinikum behandelt 39 Corona-Patienten, 8 von ihnen auf der Intensivstation.

Betreute Senioren-Wohngemeinschaften sind als nächstes dran.

Auf Impfungen freuen können sich laut Landrat Ebel von Dienstag an auch die Senioren, die in Gemeinschaftseinrichtungen außerhalb von Heimen untergebracht sind: „Der Landkreis wird weiterhin vorerst nur mit seinen mobilen Teams impfen können. Für die nächsten Termine sind die ambulant betreuten Wohngemeinschaften eingeplant, um dort das Personal und die Personen, die 80 Jahre oder älter sind, zu impfen.“

Die Zweitimpfungen im Abstand von 21 Tagen nach der ersten Dosis werden laut Landkreis in der Reihenfolge der ersten Impfrunde verabreicht und wären gemäß Plan am 11. Februar abgeschlossen. Los geht es demnach wieder in den kleinsten Häusern wie dem Haus Meinersen und dem Altenheim An der Oker in Ahnsen. „Ich freue mich sehr, dass die Seniorinnen und Senioren nun schon einen gewissen Schutz gegen das Virus aufbauen können. Außerdem haben wir es geschafft, das Pflegepersonal ebenfalls zu impfen, sodass der Schutz für die gesamten Heime deutlich erhöht werden konnte. Ich bedanke mich bei allen, die im Einsatz waren, um das so schnell zu ermöglichen“, sagte Landrat Ebel.